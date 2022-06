La Casa de Papel – Coreia: O que a Netflix mudou em relação à série original

La Casa de Papel: Coreia é o aguardado remake da Coreia do Sul de La Casa de Papel. Como se trata de um remake, a base da história é a mesma, praticamente.

No entanto, nem tudo é como em La Casa de Papel. Apesar da mesma premissa, a abordagem sobre algumas coisas é diferente.

A primeira grande diferença, é claro, é que La Casa de Papel: Coreia acontece na Coreia do Sul, enquanto La Casa de Papel acontece na Espanha.

Isso, porém, esconde uma diferença ainda maior entre as narrativas. A versão original de La Casa de Papel podia acontecer na Espanha, mas isso não tinha grande impacto no enredo.

Em outras palavras, a ambientação influenciava pouco na história de La Casa de Papel. No entanto, este não é o caso de La Casa de Papel: Coreia.

Aqui, a ambientação influencia diretamente no enredo. Na história de La Casa de Papel: Coreia, após anos de divisão, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul anunciam planos para uma nação unificada.

Isso resulta na criação da “Área Econômica Conjunta”, que serve basicamente como uma cidade entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde as pessoas podem viver em paz e harmonia.

La Casa de Papel: Coreia avança para 2025, quando descobrimos que isso trouxe consequências indesejadas para algumas pessoas.

Obviamente, a economia se fortaleceu. Mas enquanto as pessoas ricas se tornaram mais ricas, as pobres se tornaram ainda mais pobres.

Em meio a isso, uma equipe organiza um roubo à casa da moeda da Coreia unificada. É a partir daqui que as coisas começam a ficar parecidas com a versão original de La Casa de Papel.

A aguardada nova versão de La Casa de Papel

É natural que muitos fãs se incomodem com La Casa de Papel: Coreia. Afinal, a versão original não terminou há muito tempo.

Então, por que fazer um remake logo agora? É um ponto de vista válido. Mas, algumas outras coisas devem ser levadas em consideração.

Lançar La Casa de Papel: Coreia é vantajoso para a Netflix em vários sentidos. É uma maneira de apresentar La Casa de Papel para o público da Coreia do Sul, que sempre gostou mais de consumir conteúdo do seu próprio país.

Além disso, o simples fato de ser uma produção da Coreia do Sul chama a atenção. As produções do país costumam fazer grande sucesso, especialmente na Netflix.

Basta ver o grande sucesso que Round 6 teve na gigante do streaming. Sem mencionar várias outras séries, dos mais variados gêneros.

A Netflix contratou nomes de peso da Coreia do Sul para La Casa de Papel: Coreia, tanto no elenco quanto na equipe criativa.

Tudo isso pode contribuir para que o remake alcance grande sucesso na Netflix. Se pode superar a versão original, aí é outra história.

La Casa de Papel: Coreia está agora disponível na Netflix.

