La Casa de Papel: Coreia vai ter 2ª temporada? Veja o que sabemos sobre novos episódios

La Casa de Papel: Coreia repete o sucesso da produção espanhola e a parte 2 da primeira temporada chegou recentemente à Netflix. Vamos ver se uma segunda temporada está a caminho.

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

A primeira temporada dividiu a opinião da crítica especializada. Muitos jornalistas elogiaram o ritmo dos novos episódios e as maneiras como o derivado revitaliza as histórias de La Casa de Papel. Porém, parte da imprensa chamou a releitura de “desnecessária”.

A principal diferença entre La Casa de Papel: Coreia e a série original é o panorama político e geográfico do derivado.

No caso da produção sul-coreana, a história é ambientada em um futuro não tão distante, no qual a Coreia do Sul e a Coreia do Norte passam por um processo de reunificação.

A equipe do Professor, dessa forma, é criada em meio a um boom econômico, marcado pela inauguração da “área de economia mista”. Tudo indica que esses aspectos terão um papel muito importante na potencial 2ª temporada.

Continue lendo para saber o que sabemos sobre a segunda temporada da série.

La Casa de Papel: Coreia terá segunda temporada?

Neste momento, não houve nenhuma confirmação de quantas partes La Casa de Papel: Coreia terá.

A Netflix não confirmou se o drama coreano será ou não renovado para uma segunda temporada. Também não houve nenhuma declaração oficial fora da Netflix sobre as intenções de novas temporadas.

Idealmente, se a Netflix continuar com a série, um assalto novo e original seria ideal, onde o enredo se desvia mais fortemente. O final da parte 2 trouxe um desvio perceptível, mas não foi o suficiente para classificar a série como original.

Quanto ao elenco, baseado no que aconteceu no final da parte 2, faria sentido muitos voltarem.

Como muitos programas da Netflix, o serviço de streaming tende a aguardar seu tempo analisando as horas de exibição antes de tomar uma decisão importante sobre suas renovações. Em geral, a audiência das quatro primeiras semanas no serviço são definidoras para as decisões de renovação e cancelamento.

A segunda parte da primeira temporada de La Casa de Papel: Coreia já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.