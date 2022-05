La Casa de Papel: Netflix apresenta novos ladrões no trailer da versão coreana

La Casa de Papel foi o maior sucesso em língua espanhola da Netflix e, agora que a série chegou ao fim, também chegou a hora de expandir a franquia para outros países e idiomas.

Chega ainda neste ano ao catálogo da Netflix a versão La Casa de Papel: Coreia, com roteiro assinado por Ryu Yong-jae, que é fã do programa original.

Dirigido por Kim Hong-sun, a versão coreana se passa após a tentativa de reunificação econômica entre as Coreias do Norte e do Sul. Seguindo os passos da série original, veremos um grupo de ladrões liderados pelo Professor (Yoo Ji-tae) entrando em ação para um roubo histórico.

Confira o primeiro trailer oficial de La Casa de Papel: Coreia logo abaixo:

O elenco conta ainda com Park Hae Soo, ator do sucesso Round 6, da Netflix.

Nomes como Kim Yun-jin, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong, Park Myung-hoon, Kim Sung-oh, Jang Yoon-ju, Lee Joo-bin, Lee Hyun-woo, Kim Ji-hoon e Lee Kyu-ho também estão no elenco.

La Casa de Papel: Coreia estreia dia 24 de junho, só na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.