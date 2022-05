Lançamento de aguardada série da Marvel pode ter sido revelado

Agatha: House of Harkness foi anunciada após o término de WandaVision. A série derivada irá acompanhar Agatha, a vilã do seriado do Disney+.

Agora, pode ser que a janela de lançamento do seriado tenha sido revelado. A informação aparece no diretório do WGA (via CBR), o sindicato de roteiristas dos EA.

O diretório aponta que a série será exibida entre 2023 e 2024 e também confirma que a derivada de WandaVision é uma comédia.

Mais informações sobre Agatha: House of Harkness, no entanto, não foram reveladas. Até o momento não sabemos qual a trama da série, se será um prelúdio ou continuação.

Agatha: House of Harkness deve chegar ao Disney+ em 2023 ou 2024, já WandaVision está disponível na plataforma.

