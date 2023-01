Last of Us: Cientista explica se fungo pode infectar humanos na vida real

A série The Last of Us mostra um surto de fungo acontecer pelo mundo. Com isso, muitos fãs ficaram questionando se isso pode acontecer na vida real, e um cientista explicou se esse fungo pode infectar os humanos.

Paul Edwards Stamets, micologista e empresário que estuda fungos, revelou que assistiu ao segundo episódio do seriado.

Ele comentou no Twitter que o Cordyceps não podem infectar os humanos, embora ele possa ser um fungo predador e infecte formigas (via ComicBook).

“Acabei de assistir ao segundo episódio de The Last Of Us e tenho duas opiniões. Primeiro, sou um fã de ficção científica e adoro inserir os elementos criativos dos fungos na narrativa. Mas vamos cair na real. Cordyceps não pode infectar humanos. Mas todos os organismos devem comer. Existem animais que são predadores”, escreveu ele.

“Existem plantas que são predadoras. Existem fungos que são predadores. Somos todos parte de uma teia alimentar gigante onde somos sustentados uns pelos outros. Esta é uma informação fictícia tecida sobre um tema salpicado de micologia e que explora a micofobia: o medo de fungos. É natural que os humanos temam aquilo que é poderoso, mas misterioso e incompreendido”, concluiu.

