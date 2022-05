Legacies: Fãs de The Vampire Diaries estão órfãos; veja o motivo

O legado de The Vampire Diaries está chegando ao fim!

Foi revelado nesta quinta-feira, 12 de maio, que a série Legacies foi cancelada pela CW após quatro temporadas. A notícia vem em meio à exibição de sua quarta e, agora, última temporada, segundo informações do Comic Book.

A produção é um spin-off do sucesso The Vampire Diaries e estava no ar desde 2018. Em seu enredo, contava a história dos alunos da Escola Salvatore para Jovens e Superdotados.

A CW está fazendo a limpa em suas séries: além de Legacies, os programas Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, In the Dark, Dynasty, Charmed e Roswell, New Mexico também foram cancelados pela emissora.

O episódio final de Legacies vai ao ar na sexta-feira, 16 de junho, às 21h, na programação da CW. Com isso, os fãs de The Vampire Diaries ficarão oficialmente órfãos.

No Brasil, Legacies está disponível no catálogo da HBO Max.