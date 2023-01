Legends of Tomorrow: Canal de streaming analisa salvar série do cancelamento

A série Legends of Tomorrow, que foi cancelada em sua sétima temporada ainda em 2022, pode ser salva por um canal de streaming.

Fazendo parte de um pacote de cancelamentos da CW, o seriado, junto de Batwoman e Naomi, não tiveram mais uma oportunidade na TV.

No entanto, dado que os fãs estão, desde março, fazendo campanhas para a renovação de Legends of Tomorrow, o streaming gratuito Pluto TV estaria analisando salvar a série (via ComicBook).

Após uma fã fazer uma apelo de salvar a série e marcar diversos serviços de streaming, apenas o Pluto TV respondeu, e disse também amar Legends of Tomorrow.

“Obrigado por entrar em contato com sua sugestão. Também amamos Legends of Tomorrow da DC! Nossos espectadores são importantes para nós e nos preocupamos com o que você tem a dizer. Tenha certeza de que seus comentários foram encaminhados para a equipe apropriada”, disse a plataforma.

Mais sobre Legends of Tomorrow

“Após ter visto o futuro, o viajante do tempo Rip Hunter recebe a missão de montar um grupo eclético de heróis e vilões para confrontar uma ameaça invencível – uma que não somente põe em risco o planeta, mas também o tempo, diz a sinopse.

A série é um spin-off de Arrow e The Flash, e reúne os personagens secundários de suas originais para criar a equipe desajustada da DC.

Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg e Phil Klemmer criaram o seriado.

O elenco conta com Caity Lotz, Brandon Routh, Dominic Purcell, Jes Macallan, Nick Zano, Tala Ashe, entre outros nomes.

Legends of Tomorrow está disponível na Netflix.

