Leo Messi vai ganhar uma série animada

A Sony Music Entertainment uniu forças com Leo Messi para produzir uma série animada sobre o jogador de futebol argentino. A informação é do Deadline.

A animação, destinada ao público infanto-juvenil, vai retratar Messi quando criança e enfrentando obstáculos enquanto viaja por um videogame.

A série será produzida em língua inglesa, espanhola, entre outras. Não há ainda canal ou serviço de streaming atrelado ao projeto.

“Desde criança, sempre adorei séries animadas e meus filhos são grandes fãs de personagens animados”, disse Messi em comunicado. “Poder participar de um projeto de animação me deixa feliz, porque realiza um dos meus sonhos. Gostaria de agradecer a Sony Music por se juntar a este projeto e esperamos que todos gostem do resultado, principalmente as meninas e os meninos”.

Leo Messi é considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo e a vitória da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 contra a França consolidou isso ainda mais, com ele marcando dois gols e sendo considerado o melhor em campo.

Messi quebrou o recorde de maior número de partidas em Copas do Mundo com 26 partidas disputadas e marcou 98 gols em 172 partidas por seu país, além de 474 gols em 520 partidas pelo seu ex-clube, o Barcelona.

Desde 2021, Messi joga pelo Paris Saint-Germain, onde soma 18 gols em 46 partidas, e também conquistou o recorde de sete Bolas de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.