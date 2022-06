Lista Negra: James Spader quase perdeu papel para astros de Hollywood

O que seria de Lista Negra (The Blacklist) sem James Spader como Red? Quase uma década após o lançamento da série, o astro se tornou sinônimo da figura de Raymond Reddington. É até difícil imaginar o thriller sem o ator no papel principal. Mas você sabia que Spader quase perdeu a posição para 4 astros de Hollywood?

É isso mesmo: antes de confirmarem a escalação de James Spader, os produtores de Lista Negra (The Blacklist) ofereceram o papel para quatro atores diferentes – e todos eles recusaram a proposta.

Continua depois da publicidade

Recentemente, a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) chegou ao catálogo da Netflix. Os episódios superaram aguardados lançamentos da plataforma e garantiram a medalha de prata no Top 10 do streaming, perdendo apenas para Stranger Things.

O Observatório do Cinema explica tudo que você precisa saber sobre a escalação de James Spader em The Blacklist (Lista Negra) e as outras opções dos criadores da série; veja abaixo.

James Spader quase perdeu papel para atores de 007 e Breaking Bad

Em uma entrevista publicada em 2018, e equipe de produção de Lista Negra (The Blacklist) falaram sobre a gênese da série e a escolha do elenco.

John Eisendrath, um dos produtores-executivos do thriller, revelou que o papel de Red foi oferecido a 4 atores antes de James Spader: Pierce Brosnan, Kiefer Sutherland, Bryan Cranston e Richard Gere.

“Eu nem sei se a nossa proposta chegou aos atores, ou se ficou apenas com os empresários deles”, comentou o produtor.

Na entrevista, Eisendrath não revelou o motivo da recusa. Kiefer Sutherland, por exemplo, pode ter rejeitado o papel após passar anos na série 24 Horas.

Pierce Brosnan (007), por sua vez, se dedicava a projetos no cinema, como Um Plano Brilhante, Um Espião Nunca Morre e Uma Longa Queda.

Já Richard Gere, em meio à produção da 1ª temporada de Lista Negra (The Blacklist), participava das gravações de filmes como O Encontro e O Exótico Hotel Marigold.

Bryan Cranston, finalmente, já atuava como Walter White em Breaking Bad. Afinal, a série da AMC estreou em 2008.

Felizmente, os produtores de Lista Negra (The Blacklist) optaram por James Spader no papel de Red.

A escolha deu super certo, e até hoje, a performance do ator é vista como um dos pontos mais impressionantes da série.

Além de interpretar Red em Lista Negra (The Blacklist), James Spader é conhecido por sua performance como Robert California na sitcom The Office e como o antagonista Ultron nos filmes do MCU, especificamente em Vingadores: Era de Ultron.

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.