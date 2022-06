Lista Negra: O que você precisa saber sobre a 9ª temporada

Lançada originalmente entre 2020 e 2021, a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) tem dado o que falar na Netflix. Após a estreia dos episódios inéditos, a série policial garantiu a medalha de prata no Top 10 da plataforma – perdendo apenas para Stranger Things. Quem já maratonou os novos episódios quer saber: como será o nono ano?

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) traz desenvolvimentos chocantes para a história de Raymond Reddington e Elizabeth Keen. Na verdade, os episódios terminam com uma reviravolta bombástica, com o potencial de mudar para sempre a estrutura da série.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que Lista Negra (The Blacklist) não é uma produção original da Netflix. A série é exibida nos Estados Unidos pela emissora NBC, e por isso, os novos episódios demoram para chegar ao Brasil.

Enquanto a 9ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) não estreia na Netflix, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo ano: data de lançamento, elenco, trama, continuação e muito mais.

Conheça a história da 9ª temporada de Lista Negra

A 9ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) é ambientada dois anos após o evento mais chocante do oitavo ano: a morte de Elizabeth Keen.

Depois do assassinato de Liz, Raymond Reddington e os integrantes da Força-Tarefa do FBI assumem caminhos diferentes.

O paradeiro de Red, por exemplo, continua envolto em mistério. Porém, um propósito em comum acaba levando a uma nova reunião do grupo.

Ainda enlutados pela morte de Liz, os agentes decidem retornar à missão original: a captura e prisão dos perigosos e excêntricos Blacklisters.

No processo, eles ganham novos adversários, descobrem terríveis conspirações e sofrem dolorosas traições.

Quem retorna em The Blacklist 9? Tudo sobre o elenco da 9ª temporada

Grande parte do elenco principal de Lista Negra (The Blacklist) retorna na 9ª temporada. Com isso, fãs podem aguardar a volta de alguns dos personagens mais queridos da série.

O elenco principal da 9ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) é formado por James Spader (Raymond Reddington), Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Amir Arison (Aram Mojtabai), Laura Sohn (Alina Park), Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) e Harry Lennix (Harold Cooper).

Megan Boone, a intérprete de Liz Keen, dado o desfecho da 8ª temporada, não retorna nos novos episódios.

A 9ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) também conta com participações especiais de Chin Han (Mortal Kombat), Stacy Keach (Cheech & Chong), Aida Turturro (Família Soprano), Joely Richardson (The Tudors) e Ross Partridge (Stranger Things).

Data de estreia da 9ª temporada de Lista Negra na Netflix

Como a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) acaba de chegar à Netflix, o nono ano ainda não tem data de estreia na plataforma.

Originalmente, a 9ª temporada de Lista Negra (The Blacklist), com 22 episódios, foi exibida entre 21 de outubro de 2021 e 27 de maio de 2022.

A 8ª temporada da série chegou à Netflix pouco menos de um ano após a exibição de seu episódio final. Caso a plataforma decida seguir o mesmo cronograma, o nono ano deve estrear em meados de 2023.

Lista Negra vai continuar após a 9ª temporada?

Fãs de Lista Negra (The Blacklist) podem comemorar: após o lançamento da 9ª temporada, a série foi renovada para um décimo ano.

A NBC confirmou a renovação de Lista Negra (The Blacklist) para a 10ª temporada em 22 de fevereiro de 2022.

Os novos episódios ainda não têm data de estreia. Enquanto isso, você pode conferir as 8 primeiras temporadas de The Blacklist na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.