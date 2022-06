Lista Negra: O real motivo por trás da saída de [SPOILER] na 8ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) termina com um final bombástico. No episódio final, os espectadores são forçados a se despedir de uma das personagens mais importantes da série. Muitos fãs não sabem, mas a saída da personagem em questão guarda um grande segredo.

Lista Negra – também encontrada na Netflix sob o título original The Blacklist – é uma das séries policiais mais populares de todos os tempos. Lançada originalmente em 2016, ela é exibida pela emissora americana NBC.

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) foca principalmente na luta de Elizabeth Keen e sua mãe Katarina Rostova contra as ambições de Reddington. A contragosto do FBI, Liz embarca em uma jornada de vingança e passa a investigar o passado e os crimes de Red.

Se você já maratonou a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist), sabe que os episódios terminam com a morte de uma personagem extremamente importante. Veja abaixo seu motivo verdadeiro.

Por que Liz Keen morre na 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist)?

A reta final da 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) comprova a morte de Liz Keen, interpretada por Megan Boone.

No desfecho do oitavo ano, Liz Keen é assassinada por um dos capangas do vilão Townsend.

O momento deixou fãs da série completamente chocados. Afinal de contas, Liz é uma das personagens mais importantes da produção.

Megan Boone interpretou Liz Keen por quase uma década, e a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) marca sua despedida.

Os fãs querem saber: por que Liz morre em Lista Negra (The Blacklist)? A resposta é muito simples: a despedida da personagem foi uma decisão tomada pela atriz Megan Boone e pelos produtores da NBC.

Na verdade, Megan Boone começou a preparar a saída de Liz muito antes de Lista Negra (The Blacklist) ser renovada para a 9ª temporada.

Segundo um famoso site de entretenimento, a decisão foi mútua, e os roteiristas da série tiveram um bom tempo para construir o arco final de Liz Keen.

Muitos fãs acreditam que, de alguma forma, Liz voltará para Lista Negra (The Blacklist). Porém, de acordo com uma postagem de Megan Boone nas redes sociais, sua despedida é definitiva.

Após deixar a série policial, Megan Boone atuou na aclamada minissérie The Underground Railroad, do Prime Video.

Elogiada por público e crítica, The Underground Railroad é ambientada na época da escravidão. A série foi indicada a algumas das premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) está na Netflix.

