Lista Negra: Por que criador deixou a série após 8 temporadas

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) termina com um final chocante. O último episódio, além de confirmar a morte de uma das personagens mais importantes, marca a despedida do showrunner Jon Bokenkamp. Mas afinal: por que ele deixou a série?

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) foca na luta de Elizabeth Keen e sua mãe Katarina Rostova contra as ambições de Reddington. A contragosto do FBI, Liz embarca em uma jornada de vingança e passa a investigar o passado e os crimes de Red.

Lista Negra (The Blacklist) é, definitivamente, uma das séries mais populares entre o público da Netflix. Após a estreia da 8ª temporada, a produção garantiu o segundo lugar no Top 10 da plataforma, perdendo apenas para Stranger Things.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a despedida do showrunner de Lista Negra (The Blacklist) após a 8ª temporada; confira (e tome cuidado com os spoilers!).

Por que o criador de Lista Negra deixou a série?

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) termina com um dos momentos mais chocantes da série: a morte de Liz Keen.

Interpretada por Megan Boone, a personagem é assassinada por um dos capangas do vilão Neville Townsend.

A despedida de Megan Boone marca uma nova era em Lista Negra (The Blacklist). A saída da atriz veio acompanhada da de Jon Bokenkamp, o showrunner e criador da série.

Em uma postagem no Twitter, o produtor agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre sua despedida.

“Caros fãs de Lista Negra, gostaria de falar diretamente com vocês. Tomei a difícil decisão de deixar The Blacklist”, comentou Bokenkamp.

Mas afinal: qual foi o motivo da saída do showrunner? A resposta é muito simples: Jon Bokenkamp deseja diversificar sua filmografia.

“Amo essa série com todo meu coração. Mas após 8 anos, acho que está na hora de sair da minha zona de conforto e explorar outras histórias e personagens”, revelou o produtor.

Bokenkamp também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do elenco de Lista Negra (The Blacklist), o apreço da equipe de produção e o interesse dos fãs pela série.

“Lista Negra é como uma família, e por isso, dizer adeus é muito difícil. Já sinto falta dos meus companheiros roteiristas, do brilhante elenco e de nossa incrível equipe de produção. Mas acima de tudo, sentirei saudades de vocês, dos fãs”, explicou o criador da série.

Vale lembrar que, após a saída de Jon Bokenkamp, Lista Negra (The Blacklist) foi renovada para a 9ª temporada. Recentemente, a série também garantiu a renovação para o décimo ano.

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) está disponível na Netflix.

