Lista Negra precisa acabar na 10ª temporada e até James Spader concorda

Vista como uma das séries de mistério mais populares da atualidade, Lista Negra (The Blacklist) exibe atualmente sua 10ª temporada. Para muita gente, a trama “já deu o que tinha que dar”. Por isso, a NBC confirmou que The Blacklist chegará ao fim após o 10º ano – e até mesmo James Spader, o Red, concorda.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist) na Netflix.

Continua depois da publicidade

Junto com James Spader (Red) e Megan Boone (Liz), o elenco de Lista Negra conta com Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Ryan Eggold (Tom Keen), Amir Arison (Aram Mojtabai), Mozhan Marnó (Samar Navabi) e Hisham Tawfiq (Dembe Zuma).

Mostramos abaixo por que Lista Negra precisa acabar na 10ª temporada, e o que James Spader diz sobre o assunto.

James Spader está pronto para o fim de Lista Negra

Como citamos anteriormente, Lista Negra está em sua 10ª temporada. O novo ano estreou em 26 de fevereiro, e até o momento, exibiu apenas 2 episódios.

Ainda em fevereiro de 2023, a emissora americana NBC anunciou o cancelamento de The Blacklist. Ou seja: a 10ª temporada marca o desfecho da história de Raymond ‘Red’ Reddington.

James Spader, o intérprete do protagonista, já está mais do que pronto para o fim da produção. O ator falou sobre o assunto em um papo com a própria NBC.

“Acho que, se a série continuasse além da 10ª temporada, se tornaria um programa muito diferente”, explicou o ator.

Segundo James Spader, Lista Negra atingiu seu fim natural. Se a série fosse estendida além da conta, se tornaria “irreconhecível”.

“Acho que o que tem sido bom para a série é que nunca tivemos um paradigma muito claro para a trama. Em relação ao tom, Lista Negra muda muito de episódio para episódio. Mesmo já tendo tomado rumos estranhos, suspeito que a série, se fosse muito além, se tornaria irreconhecível para mim”, comentou o astro.

A perspectiva de James Spader faz sentido! Afinal de contas, na TV americana, muitas séries começam bem – mas acabam perdendo o fio da meada quando são renovadas além da conta.

O drama médico Grey’s Anatomy, no ar há quase 20 anos, pode representar um bom exemplo dessa tendência.

O cancelamento de Lista Negra, definitivamente, deixou muitos fãs tristes. Mas, por outro lado, a audiência deve comemorar o fato da série “terminar por cima”, sem perder sua qualidade inicial.

Nas temporadas mais recentes, a morte de personagens importantes – como Liz Keen – alterou (e muito!) o estilo de Lista Negra. Dessa forma, se a série fosse renovada além da 10ª temporada, os próximos episódios seriam extremamente diferentes da perspectiva original.

No Brasil, você pode assistir Lista Negra na Netflix. A 10ª (e última) temporada da série é exibida nos Estados Unidos.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.