Lobisomem da Noite: Primeiro terror do MCU? Veja o que esperar

O MCU vai se aventurar no terreno do terror com Lobisomem na Noite, mas como será um especial de Halloween para a Disney+, será que é realmente assustador?

A formula Marvel ajudou a construir o universo coeso que conhecemos nos cinemas e nas séries, mas com o tempo o estúdio começou a sofrer muitas críticas justamente pela similaridades de seus projetos, mas parece que Lobisomem na Noite parece ser o mais distante da fórmula que vimos até agora.

Continua depois da publicidade

O especial de Halloween se destaca por explorar a estética clássica dos filmes de monstro das décadas de 1930 e 1940. Lobisomem na Noite vai se aprofundar em dois pontos que a Marvel explorou em produções recentes, o preto e branco dos primeiros episódios de WandaVision, e o horror introduzido em Doutor Estranho 2.

A própria Disney+ está vendendo o projeto como um mergulho do MCU no gênero Terror, fazendo os fãs se perguntarem se realmente será tudo isso.

Mesmo construindo uma atmosfera com a música e o preto e branco, é difícil acreditar que o especial seja capaz de meter medo em quem já está mais acostumado com filmes de terror. Lobisomem na Noite não tem muitos sustos ou cenas realmente aterrorizantes.

O projeto realmente é o que tem mais elementos do gênero dentro do MCU, mas pode decepcionar quem esperava um passo um pouquinho além do estúdio logo de cara. Certamente é uma porta de entrada segura para o terror na Marvel.

Assustador demais para as crianças?

Ainda é possível que, mesmo não sendo muito assustador, Lobisomem na Noite ainda seja um pouco demais para crianças mais jovens, acostumadas com produções mais coloridas e divertidas do MCU.

O especial tem tentativas de sustos e algumas imagens que podem impressionar a audiência mais jovem, sendo algo bem diferente do que a Marvel fez até hoje. Mas no fim das contas a decisão cabe aos pais ou guardiões, que sabem melhor o quanto suas crianças são sensíveis ao que possa aparecer no especial.

Mas a Marvel já ofereceu um bom ponto de comparação para os pais mais preocupados. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem algumas cenas tão assustadoras quando Lobisomem na Noite, então se seu filho conseguiu lidar com a Feiticeira Escarlate implodindo a cabeça do Raio Negro, ele provavelmente estará bem com o especial de Halloween.

Mas a surpresa em Lobisomem na Noite pode ser que o projeto é mais violento que outros projetos da Marvel. A produção se aproveita do preto e branco para mostrar um pouco mais de sangue que geralmente temos nos filmes do MCU.

O especial de Halloween da Marvel estreia no dia 7 de outubro, exclusivamente na Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira