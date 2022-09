Lobisomem na Noite: Clipe mostra mais cenas do especial da Marvel

Novas imagens de Lobisomem na Noite da Marvel foram reveladas em um vídeo de bastidores do especial que será lançado em outubro no Disney+.

O especial de uma hora trará um lado mais assustador da Marvel, introduzindo personagens como o lobisomem Russel Bloodstone, interpretado por Gael García Bernal.

A obra se junta à produções como Cavaleiro da Lua e o anunciado filme do caçador de vampiros Blade, que começaram a trazer um pouco de terror sobrenatural ao MCU.

Em um vídeo de bastidores revelado pela IGN, vemos novas imagens do especial de Halloween e palavras do diretor Michael Giacchino sobre suas inspirações nos filmes de monstro da década de 30, e sobre como ele se sente em explorar isso no universo Marvel.

Veja o vídeo:

Mais sobre o especial de terror da Marvel

Segue a sinopse oficial de Lobisomem na Noite:

“Em uma noite escura e sombria, um grupo secreto de caçadores de monstros surge das sombras e se reúnem no Templo Bloodstone após a morte de seu líder, em um memorial estranho e macabro à vida do líder, os participantes são confiados a entrar em uma misteriosa e mortal competição por uma relíquia poderosa – uma caçada que os levará face á face com um monstro perigoso.”

Michael Giacchino, compositor de The Batman, bem como produções da Marvel, dirige o especial. Heather Quinn escreve o roteiro.

O elenco conta com Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, entre outros nomes.

Lobisomem na Noite estreia dia 7 de outubro no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira