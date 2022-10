Lobisomem na Noite: Lançamento da Marvel não é filme nem série

Nesta sexta-feira (7), o MCU lançou um dos projetos mais ousados de sua história. Trata-se de Lobisomem na Noite, uma trama de terror que inaugura a “temporada de Halloween” da Marvel. Bem diferente dos outros lançamentos do MCU, a estreia não é exatamente um filme – mas também não é uma série.

“Em uma noite escura e sombria, uma cabala secreta de caçadores de monstros emerge das sombras e se reúne no templo de Bloodstone. Em um estranho e macabro memorial à vida de seu líder, os participantes são lançados em uma mortal competição por uma poderosa relíquia – uma caçada que acabará por colocá-los cara a cara com um monstro perigoso”, afirma a sinopse oficial de Lobisomem na Noite.

Dirigido por Michael Giacchino (Ratatouille), Lobisomem na Noite conta com Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Laura Donnelly (The Nevers), Harriet Sansom Harris (Hacks) e Kirk Thatcher (Homem-Aranha: De Volta ao Lar) no elenco principal.

Revelamos abaixo por que o novo lançamento do MCU não é um filme nem uma série; confira.

Lobisomem na Noite é diferente dos filmes e das séries do MCU

O trailer de Lobisomem na Noite já indica: o lançamento é uma “apresentação especial” da Marvel. Ou seja: a trama não é um filme e nem uma série.

Com 53 minutos de duração, o especial é bem mais curto que um filme – e mais longo que a maioria dos episódios das séries do MCU.

Produzido em preto e branco, Lobisomem na Noite é uma homenagem aos “filmes de monstros” das décadas de 1930 e 1940 – como o Frankenstein de Boris Karloff, o Drácula de Bela Lugosi e o Homem-Lobo de Claude Rains.

Além disso, o lançamento se inspira nos “especiais de feriado”, uma tradição americana que costuma acontecer tanto no Halloween quanto em outras datas especiais, como o Natal e o Dia de Ação de Graças.

“Às vezes, as coisas simplesmente dão certo. Sempre nos perguntamos: ‘como poderíamos introduzir o Lobisomem na Noite?’ Nós amamos esse personagem. O que poderia ser feito? Tínhamos a possibilidade de produzir um filme, série ou minissérie… O Disney+ nos deu muita liberdade”, comentou o produtor Brian Gay.

Diferentemente de outros projetos recentes do MCU – como Mulher-Hulk e Cavaleiro da Lua – Lobisomem na Noite conta uma história completa em apenas 53 minutos.

“Lembramos daqueles bons e velhos especiais de feriado, como O Natal de Charlie Brown e Frosty, o Boneco de Neve. E aí pensamos: ‘Por que não produzir um desses?’. Foi assim que criamos Lobisomem na Noite”, explicou Gay.

Além de introduzir Jack Russell (o Lobisomem na Noite), o especial da Marvel conta com a participação de vários personagens sobrenaturais das HQs, como o monstruoso Homem-Coisa, o morto-vivo Ulysses Bloodstone e caçadora de monstros Elsa Bloodstone.

“É uma maneira muito divertida de introduzir esses personagens. Você assiste, fica animado, e aí, cria expectativas. É só um gostinho. Vamos levantar as cortinas”, concluiu Brian Gay.

Lobisomem na Noite já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

