Lobisomem na Noite: Monstro do especial foi ideia de Kevin Feige

O Homem-Coisa vai se juntar ao MCU no especial de Halloween, Lobisomem na Noite. E segundo o diretor, a aparição do monstro foi graças ao chefe da Marvel, Kevin Feige.

Michael Giancchino revelou: “Foi Kevin Feige que perguntou o que eu achava dele, e eu fiquei tipo, ‘O que, você tá brincando comigo? É um dos meu quadrinhos favoritos no mundo!'”

O personagem é realmente um queridinho dos fãs, e foi uma surpresa inesperada para esse especial, mas o diretor assumiu que a presença dele colocou ainda mais pressão no projeto, tendo que ter muito cuidado da equipe para balancear os personagens que serão introduzidos aqui.

“Isso adicionou muito mais preção em mim, tipo, ‘Oh, não estamos só introduzindo Jack Russel e Elsa… Esses são dois dos meus personagens favoritos, e eu vou trazê-los, mas agora você vai me dar isso também?’ E eu tive que trazer tudo isso para a mesa[…] Mas tudo foi feito com amor por essas coisas. Espero que isso aconteça e espero que vocês sintam isso. Porque eu amo esses personagens.”

O especial está prestes a estrear no Disney+, e Kevin Feige também já revelou que, por mais que seja um trabalho fechado em si mesmo, trará mudanças para o MCU.

Mais sobre o especial de terror da Marvel

Segue a sinopse oficial de Lobisomem na Noite:

“Em uma noite escura e sombria, um grupo secreto de caçadores de monstros surge das sombras e se reúnem no Templo Bloodstone após a morte de seu líder, em um memorial estranho e macabro à vida do líder, os participantes são confiados a entrar em uma misteriosa e mortal competição por uma relíquia poderosa – uma caçada que os levará face á face com um monstro perigoso.”

Michael Giacchino, compositor de The Batman, bem como produções da Marvel, dirige o especial. Heather Quinn escreve o roteiro.

O elenco conta com Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, entre outros nomes.

Lobisomem na Noite estreia dia 7 de outubro no Disney+.

