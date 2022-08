Locke & Key: Explicamos o final da 3ª temporada na Netflix

A Netflix lançou a terceira e última temporada de Locke & Key. O desfecho, no entanto, pode ter deixado alguns fãs confusos em relação a certos aspectos. Dito isso, vamos mergulhar a fundo nesses acontecimentos do fim da série.

Capitão Frederick Gideon, a raiz de todos os males, é o principal antagonista da terceira temporada. No segundo ano da série, foi retratado que o portal para o outro reino de onde as chaves mágicas vieram, foi aberto pela primeira vez em 1775, e foi Frederick Gideon quem o encontrou.

Assim ele poderia ser responsabilizado por trazer os demônios da outra dimensão para o mundo humano.

No final da segunda temporada de Locke & Key, um demônio que possuía um adolescente chamado Eden Hawkins convocou o Eco de Gideon com a ajuda da Chave do Eco.

Eden tentou ordenar a Gideon para abrir o portal para ela, que havia sido destruída anteriormente pela família Locke e seus amigos. Mas Gideon não era o tipo de pessoa que se podia domar, e então ele jogou Eden no poço profundo depois de arrancar as duas chaves mágicas dela.

Com a ajuda da Chave de Qualquer Lugar, o Eco de Gideon estava livre para viajar para qualquer lugar do mundo e, assim, poderia deixar sua prisão, ou seja, o poço.

A ganância de Eden desencadeou um demônio perigoso no mundo, a ira do qual vemos na terceira temporada de Locke & Key.

Se considerarmos que o Portal Demoníaco e os demônios que vieram para o mundo humano foram os centros de todos os conflitos na vida dos Lockes e seus amigos, então para acabar com esses problemas mágicos de uma vez por todas, eles têm que se livrar da magia em geral, e isso inclui as chaves mágicas também, que estão com a família Locke há gerações.

Quem era o Capitão Frederick Gideon?

Como parte do exército do rei, o Capitão Frederick Gideon chegou a Matheson, Massachusetts, com seu regimento para parar a rebelião local.

Ele ouviu alguns rumores de que um ferreiro chamado Peter Locke estava fabricando armas coloniais para os revolucionários americanos e, assim, decidiu inspecionar sua casa.

Ele bateu na porta de Peter à noite quando Peter pediu educadamente para sair do local, mas Gideon e seus homens atacaram-no e capturaram sua família.

O filho mais novo de Peter, Benjamin, procurou ajuda do líder rebelde local, capitão Richard Crais, que chegou à casa de Locke com seu batalhão, e Gideon e seus homens tiveram que fugir.

Ele fugiu para uma caverna marítima próxima com seus dois soldados mais leais, Samuel Coffey e James Bolton, onde Gideon encontrou o portal demoníaco que se abriu em outro reino.

No entanto, antes que pudessem entender o mundo mágico que havia se aberto para eles, Crais e seus homens, juntamente com Benjamin Locke, os atacaram. Os revolucionários mataram os homens de Gideon, que foi quando Gideon abraçou o demônio que saía do outro reino.

O espírito demoníaco possuía o corpo de Gideon e lhe dava habilidades sobre-humanas, mas ele foi capturado pelos revolucionários que o enforcaram até a morte.

Antes de pegar a sentença de morte, Gideon foi preso no poço de Locke. Durante sua prisão, ele escreveu um diário no qual mencionou a porta de entrada entre dois mundos e seu poder surpreendente.

Esse diário foi encontrado pelo descendente de Gideon, Josh Bennett, o professor de História, que chegou em Matheson com sua filha, Jamie.

Através do trabalho de pesquisa de Bennett e do diário de Gideon, um demônio que possuía um estudante chamado Eden Hawkins descobriu sobre o primeiro encontro de Gideon com o portal, e assim ela o convocou com a ajuda da Chave Eco.

No entanto, assim que o Eco de Gideon ganhou vida, ele matou Eden Hawkins, cujo corpo foi encontrado mais tarde por Kinsey Locke no fundo do poço.

Eden pode não ser a amiga mais querida de Kinsey ou uma humilde colega de classe, mas ela e seus outros amigos prestaram seus últimos tributos a Eden e jogaram seu corpo na água para que sua alma pudesse descansar em paz.

De acordo com as limitações do poder da Chave Eco, um eco não podia deixar os limites do poço, mas Eden também tinha dado a Chave de Qualquer Lugar para Gideon, o que o ajudou a escapar de sua prisão.

Mais tarde, ele convocou seus dois homens mais leais, Samuel Coffey e James Bolton, e juntos decidiram roubar todas as chaves da família de Locke.

O demônio dentro do corpo de Gideon acreditava que essas chaves mágicas eram parte de seu reino e, portanto, os humanos não as mereciam. No entanto, seu principal motivo para possuir todas as chaves era outra coisa.

Com cada chave que Gideon possuía, ele era capaz de fazer um portal entre os dois mundos, e ele acreditava que uma vez que ele tivesse todas as chaves em sua posse, ele seria capaz de esmagar barreiras entre os dois reinos.

Ele queria comandar seu exército demoníaco para capturar o mundo humano e recriar o mundo à sua própria imagem.

O que aconteceu a Dodge?

A Chave do Tempo e a Chave de Criação foram as duas chaves mais importantes introduzidas na terceira temporada de Locke & Key. Bode, que encontrou a Chave do Tempo dentro do relógio na sala do corredor, aprendeu que a chave mágica permite que uma pessoa viaje de volta no tempo.

Enquanto Nina, Tyler e Kinsey aceitaram a morte de Rendell Locke e seguiram em frente, Bode ainda sentia falta de seu pai e queria encontrá-lo novamente de alguma forma.

Assim que ele encontrou a Chave do Tempo, ele voltou no tempo para encontrar seu pai, mas ao fazê-lo, ele acabou em uma linha do tempo quando Dodge atacou sua casa com seus demônios na segunda temporada.

Em sua infantilidade, o Bode do futuro zombou de Dodge, que rapidamente se mudou para o personagem de Eco usando a Chave de Identidade e foi atrás do futuro Bode para tirar a Chave do Tempo dele.

O Bode do futuro tentou escapar, e de repente seu tempo no passado finalmente acabou, mas antes que ele pudesse saltar para sua linha do tempo original, Dodge segurou-o e Bode trouxe Dodge para a linha do tempo atual.

Bode tentou enganar Dodge com a ajuda da Chave Fantasma, mas Dodge entendeu seu plano e transformou Bode em um fantasma e possuiu seu corpo para que ele pudesse roubar as chaves da família Locke sem qualquer suspeita.

Mais tarde, Dodge, no corpo de Bode, encontrou o Capitão Frederick Gideon, que lhe ofereceu uma posição importante em seu novo mundo, em troca de obter as chaves para ele, mas o demônio dentro do corpo de Bode não queria destruir o mundo humano, e é por isso que ajudou Nina, Tyler e Kinsey a derrotarem Gideon.

No entanto, durante a luta, Kinsey descobriu por Duncan Locke que a ampulheta no relógio é um mecanismo de segurança para a Chave do Tempo, que envia de volta todas as coisas de volta à sua linha do tempo original assim que as areias se esgotam, a fim de evitar um paradoxo.

Assim que a areia acabou, Dodge, dentro do corpo de Bode, juntamente com seu próprio corpo escondido sob a cama de Bode, voltou à sua linha do tempo original enquanto Bode ainda estava preso como um fantasma.

Na linha do tempo futura, o corpo de Bode não tinha corpo, mas Bode encontrou uma maneira de voltar ao seu corpo.

O fantasma de Bode insinuou a Kinsey para roubar a Chave Animal de Gideon, pois ele tinha um plano em mente.

O fantasma de Bode instruiu um pardal a viajar pela porta fantasma, e assim que seu espírito deixou o corpo do pardal, o fantasma de Bode possuiu o navio, e mais tarde Kinsey usou a Chave Animal para transformar um pardal na forma real de Bode.

Portanto, com um pouco de magia, Bode voltou ao normal, e Dodge foi mandado embora. Agora eles só tinham uma crise para lidar: Gideon.

O que aconteceu a Sam Lesser e Gordie Shaw?

O Capitão Frederick Gideon acreditava que tinha tirado todas as chaves da família Locke, mas quando tentou expandir o portal, descobriu que havia uma chave faltando.

Ele trouxe toda a família de volta, mas nenhum deles tinha ideia sobre a última chave que faltava, que foi quando Ellie Whedon, amiga da faculdade de Rendell, disse a Gideon que havia uma Chave de Criação que eles esconderam dentro da mente de um amigo da faculdade chamado Gordie Shaw em 1995.

Durante seu tempo na faculdade, Rendell foi extremamente descuidado com as chaves mágicas. Ele havia descoberto recentemente a Chave da Criação e, com a ajuda da chave, deu vida a Caliban.

O monstro foi testemunhado por Gordie Shaw, que foi quando os Guardiões das Chaves decidiram usar a Chave da Cabeça para remover sua memória.

Durante a visita à cabeça de Gordie, Ellie deixou a Chave da Criação lá para que Rendell não fosse mais brincar com ela.

Nesse momento, Gideon chegou à casa de Gordie com Ellie para recuperar a Chave de Criação da cabeça de Gordie. Quando Gordie tentou revidar, Gideon o esfaqueou e pediu a Ellie para usar a chave principal.

Enquanto Gideon e Ellie procuravam a Chave da Criação dentro da cabeça de Gordie, Tyler, Kinsey e Sam Lesser chegaram à casa de Gordie e decidiram entrar na cabeça dele para chegar à Chave da Criação antes que Gideon pudesse encontrá-la.

Eles foram bem sucedidos em sua missão e até tentaram prender Gideon dentro da cabeça de Gordie, mas falharam.

No processo, Sam Lesser, que possuía James Bolton, ficou preso na cabeça de Gordie. E quando Gordie deu seu último suspiro, Sam Lesser morreu junto com ele.

Todas As Chaves Estão Perdidas Para Sempre?

A família Locke tentou muitas táticas diferentes para derrotar Gideon, mas quando todos eles falharam, eles finalmente chegaram à decisão de que para parar Gideon, eles precisavam da Chave Alfa.

Tyler forjou a Chave Alfa na 2ª temporada de Locke & Key para parar Dodge. A chave tinha o poder de destruir a alma do demônio dentro do corpo de uma pessoa, e assim era sua arma mais letal contra Gideon, que era um eco possuído por um dos demônios mais poderosos.

Durante o clímax, Kinsey usou a criação para fazer um pequeno bolso no peito do arlequim, dentro do qual Gideon tinha guardado todas as chaves mágicas junto com a Chave Alfa.

Mais tarde, ela esfaqueou Gideon com a Chave Alfa, e Tyler e Nina empurraram Gideon de volta ao seu reino.

No entanto, neste momento, Gideon tinha duas chaves com ele, por causa disso, o portal encolheu um pouco, e Tyler supôs que a única maneira de fechar o portal para sempre era sacrificar todas as chaves mágicas.

Foi uma decisão difícil de tomar, mas eles finalmente concordaram em fazê-lo, pois foram essas chaves mágicas que causaram todos os problemas em suas vidas e também tiraram a vida de seu pai.

Antes de sacrificar as chaves, Bode queria usar a Chave do Tempo uma última vez para encontrar seu pai no passado, e toda a família viajou de volta no tempo para encontrar Rendell Locke.

Assim que eles voltaram à sua linha do tempo original, Nina usou a Chave de Memória em Bode e Kinsey para que eles se lembrassem da existência de chaves mágicas mesmo depois de terem completado 18 anos.

Finalmente, no final da terceira temporada de Locke & Key, a família Locke jogou fora todas as chaves mágicas no portal, e o portal foi fechado. Todos decidiram seguir com suas vidas e voltaram às suas vidas normais. No entanto, na ausência da Chave de Memória, os amigos da Família Locke, com exceção de Ellie, logo esqueceriam a existência de chaves mágicas.

A terceira temporada de Locke & Key já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.