Locke & Key: Netflix lança 3ª e última temporada; saiba tudo

Sucesso na Netflix, a série Locke & Key acaba de lançar sua 3ª (e última) temporada. Os episódios finais trazem desenvolvimentos chocantes para a história dos Irmãos Locke – culminando em um desfecho bombástico que deve dar o que falar nas redes sociais.

“Após o assassinato do pai, três irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos”, afirma a sinopse oficial de Locke & Key na Netflix.

Baseada nas HQs de Joe Hill e Gabriel Rodríguez, Locke & Key conta com Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Doctor Who) e Jackson Robert Scott (It: A Coisa) como os irmãos Tyler, Kinsey e Bode Locke.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Locke & Key precisam saber sobre a 3ª (e última) temporada da série; confira.

De que fala a 3ª temporada de Locke & Key?

No final da 2ª temporada de Locke & Key, a série da Netflix introduz Frederick Gideon – um soldado da Revolução Americana que parece estar possuído por um dos demônios mais perigosos da Porta Negra.

Ainda na 2ª temporada, Eden Hawkins descobre a identidade do demônio que se acoplou à alma de Gideon – antes de ser jogada em um poço pelo novo vilão.

Ao que tudo indica, o objetivo de Gideon é a destruição total. O personagem é muito diferente de Dodge, que desenvolveu uma grande conexão com Kinsey Locke nos episódios do segundo ano.

Frederick Gideon não aparece nas HQs de Locke & Key. Logo, a temporada final deve modificar o desfecho da trama original.

Em uma entrevista a um site americano, a showrunner Meredith Averill falou sobre o tom dos episódios finais.

“A última temporada foca no papel da família. Os Irmãos Locke vão enfrentar a mais perigosa das ameaças. Não posso revelar mais detalhes. Em cada temporada, o nosso objetivo é superar os episódios anteriores. É um desafio, mas também é muito divertido”, comentou a produtora.

Quem retorna em Locke & Key 3?

Como era de se esperar, todo o elenco principal de Locke & Key retorna nos episódios finais da série.

Ou seja: fãs podem aguardar o retorno de Connor Jessup (Tyler), Emilia Jones (Kinsey), Jackson Robert Scott (Bode), Darby Stanchfield (Nina) e Aaron Ashmore (Duncan).

Além disso, o elenco de Locke & Key conta com o reforço de Petrice Jones (Scot) e Brendan Hines (Josh) – além de Kevin Durand como o vilão Frederick Gideon.

Dado o desfecho da 2ª temporada, os fãs terão que assistir aos novos episódios para descobrir se Eden (Hallea Jones) voltará.

Data de estreia da 3ª temporada de Locke & Key na Netflix

Como citamos anteriormente, a 3ª temporada de Locke & Key já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Os últimos episódios chegaram ao catálogo da plataforma em 10 de agosto de 2022 (quarta-feira).

Você já pode conferir os 8 episódios da temporada final de Locke & Key na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.