Lockwood & Co: Compare as idades dos atores com as de seus personagens

Já comparada a sucessos como Stranger Things e Os Caça-Fantasmas, a série britânica Lockwood & Co. está fazendo o maior sucesso na Netflix. A produção, que é baseada em uma popular saga literária, acompanha a história de um trio de adolescentes que investiga fenômenos paranormais em Londres. Sendo assim, como a idade do elenco se compara à dos personagens?

“Em um mundo infestado de fantasmas, três adolescentes se juntam em investigações paranormais e arriscam tudo para desvendar uma conspiração diabólica”, afirma a sinopse oficial de Lockwood & Co. na Netflix.

Anthony, George e Lucy, os três protagonistas de Lockwood & Co. são interpretados, respectivamente, por Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati e Ruby Stokes.

Mostramos como a idade dos principais atores e atrizes de Lockwood & Co. se assemelha (ou se diferencia) com a dos personagens; confira!

Atores de Lockwood & Co. são mais velhos que os personagens?

Escrita e dirigida por Joe Cornish (Homem-Formiga), a série britânica Lockwood & Co. estreou na Netflix em 27 de janeiro de 2023.

Até o fechamento dessa matéria, Lockwood & Co. assume a posição Número 4 no Top 10 da Netflix, à frente de hits como Record of Ragnarok e Alquimia das Almas.

Interpretada por Ruby Stokes, Lucy Carlyle é uma das personagens mais importantes da série. Ela tem impressionantes habilidades psíquicas, e por isso, se torna instrumental para a equipe Lockwood.

A produção da Netflix é inspirada na saga literária homônima, escrita por Jonathan Stroud. Nos livros, Lucy tem 15 anos.

Já na série, a personagem de Ruby Stokes é um pouco mais velha: ela começa a história com 16 anos de idade.

Ruby Stokes, por outro lado, é bem mais madura que sua personagem. Nascida em 2000, a atriz britânica tem 22 anos.

Além de Lockwood & Co. Stokes é conhecida por sua performance como Francesca, a caçula do clã Bridgerton, na série Bridgerton, também da Netflix.

Em Lockwood & Co., o protagonista Anthony Lockwood é interpretado por Cameron Chapman. Na série, o personagem tem 16 anos, e nos livros, tem 15 anos.

O ator britânico Cameron Chapman – que tem na série da Netflix seu primeiro projeto na TV – tem 20 anos.

Finalmente, George Karim, o personagem de Ali Hadji-Heshmati tem de 15 a 16 anos. O ator não teve sua idade revelada. Ao que tudo indica, ele tem 20 e poucos anos.

Além de atuar em Lockwood & Co., Heshmati é conhecido por performances em Alex Rider e Sex Education.

Você já pode conferir todos os episódios de Lockwood & Co. na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.