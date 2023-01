Lockwood & Co: Conheça série da Netflix que é versão de Caça-Fantasmas

Se você gosta de séries sobrenaturais, não deixe de conferir Lockwood & Co., uma produção da Netflix que já é chamada de “Caça-Fantasmas teen”. Baseada em uma famosa saga literária, a série adolescente foi produzida na Inglaterra. Sua 1ª temporada acaba de estrear na plataforma!

Lockwood & Co. é inspirada nos best-sellers do escritor britânico Jonathan Stroud. Ao todo, a saga conta com 5 livros, publicados entre 2013 e 2017.

Continua depois da publicidade

Na adaptação de Lockwood & Co. na Netflix, a direção fica por conta de William McGregor (Gwen) e o roteiro é de Joe Cornish (Homem-Formiga).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Lockwood & Co. na Netflix; confira!

Conheça a trama de Lockwood & Co. na Netflix

Lockwood & Co. acompanha a história de intrépidos investigadores sobrenaturais, no mesmo estilo de produções como Caça-Fantasmas e Supernatural.

Mas dessa vez, os investigadores são adolescentes pra lá de espertos, que enfrentam ameaças paranormais nas noites de Londres.

“Em um mundo infestado de fantasmas, três adolescentes se juntam em investigações paranormais e arriscam tudo para desvendar uma conspiração diabólica”, afirma a sinopse oficial de Lockwood & Co. na Netflix.

Lockwood & Co. acompanha a história de Anthony e George, dois adolescentes talentosos que, após conhecerem Lucy, uma garota com grandes poderes psíquicos, decidem criar uma startup para combater os perigosos espíritos da Inglaterra.

Sem a supervisão de adultos – e sem ganhar dinheiro para isso – o trio acaba se envolvendo em uma perigosa conspiração com o potencial de mudar para sempre o curso da história.

Elenco de Lockwood & Co. tem estrela de Bridgerton

Anthony, George e Lucy, os três protagonistas de Lockwood & Co. são interpretados, respectivamente, por Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati e Ruby Stokes.

Cameron Chapman, o intérprete de Anthony Lockwood, tem em Lockwood & Co. seu primeiro projeto na TV.

Ali Hadji-Heshmati, o George Karim, também está em produções como Alex Rider e Bad Education.

Já Ruby Stokes, a intérprete de Lucy Carlyle, é conhecida por sua performance como Francesca Bridgerton nas duas primeiras temporadas de Bridgerton, na Netflix.

Ivanno Jeremiah, de séries como Humans e Black Mirror, vive o Inspetor Barnes, o líder de uma organização de análise paranormal que não gosta nada das aventuras da Lockwood & Co.

O elenco principal de Lockwood & Co. é completado por Luke Treadaway (The Hollow Crown) como um personagem misterioso conhecido como “Lâmina Dourada”.

Data de estreia de Lockwood & Co. na Netflix

Os 8 episódios da 1ª temporada de Lockwood & Co. já estão disponíveis na Netflix, tendo estreado na plataforma nesta sexta-feira, 27 de janeiro de 2023.

Confira abaixo o trailer legendado da 1ª temporada de Lockwood & Co. na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.