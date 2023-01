Lockwood & Co: Explicamos o final da 1ª temporada

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Lockwood & Co. tem chamado a atenção dos assinantes da plataforma. Nas redes sociais, muita gente já compara a série britânica a produções como Stranger Things e Caça-Fantasmas. A 1ª temporada termina com um final chocante, e abaixo, revelamos tudo que você precisa saber sobre o desfecho.

“Em um mundo infestado de fantasmas, três adolescentes se juntam em investigações paranormais e arriscam tudo para desvendar uma conspiração diabólica”, afirma a sinopse oficial de Lockwood & Co. na Netflix.

Anthony, George e Lucy, os três protagonistas de Lockwood & Co. são interpretados, respectivamente, por Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati e Ruby Stokes.

Explicamos abaixo tudo que acontece no final da 1ª temporada de Lockwood & Co. na Netflix; confira! (via Express.UK)

Final explicado de Lockwood & Co – O que acontece com o trio?

No final da 1ª temporada de Lockwood & Co., a Netflix confirma Pamela Joplin como a verdadeira responsável pela ressurreição do cirurgião serial killer, manipulando George para concretizar o perigoso experimento.

O “cara da lâmina dourada” acaba atirando em Lockwood, mas antes disso, revela algumas informações importantes sobre os pais falecidos do jovem. Felizmente, o protagonista sobrevive, retornando a tempo de salvar os amigos.

Para Pamela, as coisas não terminam tão bem. A personagem morre ao olhar para o espelho e libertar todos os espíritos que estavam contidos nele.

De volta para a casa, Lockwood conta a Lucy e George tudo que descobriu sobre o cara da lâmina dourada. Com o objetivo de encerrar todos os segredos entre o trio, o protagonista também mostra a Lucy e George tudo que estava escondido em sua sala secreta.

O que está por trás da porta Lockwood?

Para a frustração dos fãs, a série termina antes de Lockwood revelar o que havia por trás da porta de sua sala secreta.

No entanto, de acordo com as pistas deixadas no decorrer da 1ª temporada, podemos especular sobre os conteúdos do cômodo.

A sala, provavelmente, está relacionada aos pais de Lockwood, já que o personagem deseja se manter ligado à memória deles. Dado o caráter sobrenatural da produção, o cômodo pode contar também com algum método de comunicação entre o mundo humano e o universo dos espíritos.

Vale lembrar que, na saga literária que inspira a trama de Lockwood & Co,. o protagonista também tem uma irmã.

A irmã mais velha de Lockwood, chamada Jessica, morreu tragicamente aos 15 anos, após abrir um receptáculo místico trazido de uma expedição na Indonésia.

Havia um fantasma nesse receptáculo, e quando Jessica o quebra, o espírito é libertado, matando a personagem instantaneamente. O momento é um dos grandes traumas de Anthony, já que o protagonista é forçado a ouvir os gritos desesperados da irmã.

Apesar da perda de Jessica influenciar (e muito) a trajetória de Anthony, a personagem não é mencionada na série da Netflix. A sala secreta, dessa forma, pode estar relacionada à sua memória.

Claramente, os roteiristas de Lockwood & Co. desenvolveram a 1ª temporada da série com um segundo ano em mente, e por isso, a história de Anthony, George e Lucy pode continuar em novos episódios.

Enquanto a Netflix não renova Lockwood & Co. para um segundo ano, você pode conferir todos os episódios da 1ª temporada na plataforma.

