Lockwood & Co: Netflix divulga trailer de série sobrenatural

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (12) o trailer de sua nova série sobrenatural, Lockwood & Co.

Na trama, situada em Londres, os adolescentes caçadores de fantasmas mais talentosos do país enfrentam espíritos mortíferos todas as noites. Lá, em meio a inúmeras agências corporativas controladas por adultos, uma se destaca, sempre independente de obrigações comerciais e de qualquer supervisão. É a Lockwood & Co, uma pequena startup comandada por dois garotos e uma garota extremamente poderosa, um trio de rebeldes destinado a desvendar um mistério que vai mudar o rumo da história.

Confira o trailer:

Baseada na saga literária de Jonathan Stroud, Lockwood & Co tem elenco encabeçado por Ruby Stokes (Lucy Carlyle), Cameron Chapman (Anthony Lockwood) e Ali Hadji-Heshmati (George Karim).

Joe Cornish (Homem-Formiga) assume o roteiro e direção da série. A 1ª temporada tem oito episódios.

Lockwood & Co estreia na Netflix em 27 de janeiro.

