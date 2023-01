Lockwood & Co: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Sucesso na Netflix, a série Lockwood & Co. já é comparada a hits como Stranger Things e Os Caça-Fantasmas. Logo após estrear na plataforma, a produção passou a figurar no Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu os 8 episódios do primeiro ano quer saber: a série britânica será renovada para a 2ª temporada?

“Em um mundo infestado de fantasmas, três adolescentes se juntam em investigações paranormais e arriscam tudo para desvendar uma conspiração diabólica”, afirma a sinopse oficial de Lockwood & Co. na Netflix.

Anthony, George e Lucy, os três protagonistas de Lockwood & Co. são interpretados, respectivamente, por Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati e Ruby Stokes.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a potencial 2ª temporada de Lockwood & Co. na Netflix; confira!

Lockwood & Co. terá uma 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix não se pronunciou sobre uma potencial 2ª temporada de Lockwood & Co. na plataforma.

Porém, os fãs não precisam se desesperar. Afinal de contas, como a série acaba de estrear na plataforma, a Netflix ainda tem um bom tempo para definir o destino da produção.

Vale lembrar que, atualmente, a Netflix vive uma onda de cancelamentos, encerrando antecipadamente algumas de suas séries mais queridas. Por isso, para garantir a renovação, Lockwood & Co. precisa obter incríveis números de audiência.

Resta aguardar para conferir se a Netflix dará o sinal verde para a produção de novos episódios. Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

Quem retorna na 2ª temporada de Lockwood & Co.?

Se a Netflix renovar Lockwood & Co. para uma 2ª temporada, (quase) todo o elenco principal deve retornar na continuação.

Ou seja: os espectadores podem aguardar a volta de Ruby Stokes (Lucy), Cameron Chapman (Anthony), Ali Hadji-Heshmati (George), Ivanno Jeremiah (Barnes), Moryen Christie (Penelope), Jemma Moore (Annabel), Jack Bandeira (Quill), Hayley Konadu (Flo), Rhianna Dorris (Kat), Paddy Holland (Bobby), Rico Vina (Ned) e Luke Treadaway (Golden Blade).

Dado o final da 1ª temporada de Lockwood & Co., ainda não sabemos se Ben Crompton retornará como Julius Winkman.

De que fala a 2ª temporada de Lockwood & Co.?

Os roteiristas de Lockwood & Co., definitivamente, produziram a 1ª temporada de Lockwood & Co. com um segundo ano em mente. Afinal de contas, os primeiros episódios terminam com um final aberto.

A continuação deve ser ambientada logo após o desfecho do primeiro ano, mostrando o que há por trás da porta secreta dos Lockwood.

Vale lembrar também que Lockwood & Co. é baseada em uma saga literária com 5 livros. Ou seja: a Netflix ainda tem material de sobre para adaptar na série.

Data de estreia da 2ª temporada de Lockwood & Co.

Como Lockwood & Co. ainda não foi renovada pela Netflix, não sabemos a data de estreia dos potenciais próximos episódios.

Se a Netflix der o sinal verde para a produção de novos capítulos, a 2ª temporada de Lockwood & Co. pode estrear na Netflix no final de 2023 ou em meados de 2024 (ou até mesmo após esse período).

Enquanto a Netflix não renova Lockwood & Co., os fãs podem conferir a 1ª temporada na plataforma.

