Loki: 2ª temporada pode ser mais esquisita por causa de Doutor Estranho 2

Michael Waldron, roteirista de Loki e Doutor Estranho no Multiverso na Loucura, falou recentemente sobre como o novo filme da Marvel afeta a segunda temporada da série no Disney+.

Na primeira temporada, vimos o que aconteceu com Loki depois que ele escapou com o Tesseract no filme Vingadores: Ultimato, envolvendo conflitos com suas próprias variantes e muitas perguntas que ficaram em aberto.

Em entrevista ao Polygon sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Waldron admite que as coisas estranhas presentes no longa-metragem farão com que as bizarrices de Loki subam de nível na segunda temporada.

Em suas palavras, “Eu não sei se eu poderia ser mais estranho do que fomos na primeira temporada. Tivemos um jacaré bebendo vinho de uma piscina infantil. Isso parecia o pico do Monte Everest de estranho! Acho que há muitas oportunidades aí. Estamos sempre procurando nos superar, mas espero que seja sempre impulsionado pelo caráter. E sim, eu aprendi neste filme mais uma vez, nenhuma ideia é louca o suficiente. Você pode escrever Stephen Strange possuindo seu próprio cadáver, e talvez você acabe atirando nele. Isso me encoraja a ser ousado, o que é bom.”

A segunda temporada de Loki está atualmente em desenvolvimento e deve começar a ser filmada em breve. Ainda não há previsão de lançamento.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.