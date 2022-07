Loki: Ator de Ponto Cego entra para a 2ª temporada

Loki, está com sua segunda temporada em produção, a série do Disney+ sobre as aventuras no multiverso do deus da trapaça, contará com novas adições no elenco regular do programa.

De acordo com o Deadline, o novo integrante do elenco da série é Rafael Casal, o ator desempenhou um papel importante na comédia dramática Ponto Cego de 2018.

Rafael Casal esteve presentes em imagens vazadas dos bastidores, no qual revelaram o retorno de personagens queridos. O papel do ator no show, não foi revelado, assim como maioria dos detalhes da próxima tempora, está sendo mantido sob sigilo.

Sem o nome do personagem, a matéria do ComicBook consta o rumor do ator interpretar Zaniac, nos quadrinhos Zaniac é uma entidade viajante super forte que pula de hospedeiro em hospedeiro através de um enxame de vermes.

Mesmo com as especulações, o mistério sobre o personagem de Rafael Casal é grande.

Rafael Casal e Daveed Diggs em Ponto Cego

Loki retorna para sua segunda temporada no Disney+

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming

