Loki: Ator fala mais sobre a história da 2ª temporada

Quando o assunto é o MCU, cada projeto é realmente esperado por muita gente, mas provavelmente a segunda temporada de Loki seja a mais esperada pelos fãs. E só para empolgar o público ainda mais, Tom Hiddleston deu mais detalhes sobre a continuação da série.

A primeira temporada originou todo o multiverso que será explorada no futuro próximo do universo Marvel nos cinemas, sem contar que o final teve um gancho que deixou todos instantaneamente querendo mais de Loki e sua história com a TVA.

Para acalmar, ou animar ainda mais os fãs, Hiddleston falou com a Entertainment Weekly sobre o futuro da série e o que será o centro da temporada 2.

“A temporada 2 será meio que um desafio á questão feita para a própria TVA, uma batalha pela alma da TVA,” Revelou o ator.

A fala do ator espelha o sentimento passado pela sinopse: “A 2ª temporada começa logo após o final chocante da temporada e se encontra em uma batalha pela alma da TVA.”

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

Loki tem uma temporada no Disney+.

