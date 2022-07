Loki: Atriz confirma retorno de querida personagem

A atriz e dubladora Tara Strong confirmou o retorno de querida personagem na segunda temporada de Loki.

Strong, também conhecida por ser a voz da Arlequina e Batgirl, revelou que a Senhorita Minutos vai voltar para a série (via ScreenRant).

Embora seu retorno tenha sido confirmado, a dubladora ainda não chegou a gravar nenhum diálogo da personagem.

“Ainda não, mas um spoiler – ela está nele! Eu sei disso”, revelou.

A personagem se tornou um ícone na série, apesar de seu envolvimento com o vilão Kang, o Conquistador ser mostrado no final. Ela é uma criação do personagem.

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

