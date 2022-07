Loki: Imagens da 2ª temporada destacam retorno de querido personagem

Imagens do set da segunda temporada de Loki destacam o retorno de querido personagem da série.

Com as gravações em andamento no Reino Unido, os atores Tom Hiddleston e Owen Wilson, foram capturados em imagens inéditas dos bastidores (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Wilson vai retornar como Mobius para a segunda temporada da série, que verá Hiddleston no papel de Loki outra vez. O personagem de Wilson se tornou muito amado pelos fãs durante a primeira temporada.

O visual de Mobius continua o mesmo, com seu bigode característico e o cabelo alisado, além do terno de gravata borboleta.

Veja as imagens, abaixo.

Loki e Mobius de terninho!



Tom Hiddleston e o Owen Wilson nas gravações da segunda temporada de #Loki.



Créditos na imagem. pic.twitter.com/vyIOl2MJwE — Marvel News (@BRMarvelNews) July 4, 2022

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.