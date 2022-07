Loki pode tornar Doctor Who canônico no MCU

De acordo com o Screen Rant, existe a possibilidade de que a segunda temporada de Loki torne Doctor Who uma obra canônica para o MCU.

Pode parecer inusitado, mas realmente não é tão impossível. Isso vem de uma antiga conexão nas histórias em quadrinhos.

Primeiro, um pouco de contexto: a Marvel Comics não publica apenas histórias de super-heróis. Não era assim principalmente no passado.

Histórias em quadrinhos dos Transformers, por exemplo, eram da Marvel. E esse também era o caso dos quadrinhos de Doctor Who.

Isso não quer dizer que tudo isso era parte de um mesmo universo. No entanto, às vezes essas franquias “conversavam” entre si.

Esquecida conexão entre Transformers, Doctor Who e Marvel

Um grande ponto de conexão entre Marvel, Transformers e Doctor Who é o personagem Death’s Head, que apareceu pela primeira vez nos anos 80.

Ele era um caçador de recompensas robótico que se originou no universo de Transformers. Em um crossover, ele acabou sendo levado para o universo de Doctor Who, onde iniciou uma rivalidade com o Doutor.

Porém, quando o Doutor salvou a sua vida, Death’s Head deixou a rivalidade de lado. Mas ainda havia um problema: ele não se encaixava no universo de Doctor Who.

Foi assim que o Doutor resolveu transportá-lo para o Universo Marvel, onde o robô passou a trabalhar para a Autoridade de Variância Temporal (AVT).

Como você já deve ter lembrado, a AVT é de extrema importância para o enredo de Loki. Isso abre as portas para que Death’s Head apareça na segunda temporada.

Curiosamente, isso criaria uma ligação não apenas com Doctor Who, mas com Transformers também. Tudo por causa de antigas e clássicas histórias em quadrinhos.

Loki está disponível no Disney+.

