Lost quase teve uma série derivada muito inesperada

Lost foi um marco da televisão, atraindo fãs de todo o mundo para acompanhar o mistério em volta dos sobreviventes do voo 815 da Oceanic Airlines. A série quase ganhou uma derivada bastante inesperada, conforme revelou um dos astros do programa.

Entre os sobreviventes originais do programa introduzidos na primeira temporada está James Ford, mais conhecido pelo pseudônimo Sawyer devido ao seu passado como vigarista.

Apesar de seus modos coniventes e egoístas, o anti-herói de Josh Holloway rapidamente se tornou um favorito dos fãs por causa de seu senso de humor sarcástico e, mais tarde, seu improvável heroísmo.

Na quarta temporada de Lost, Ken Leung se juntou ao show como Miles Straume, um membro da equipe científica que chega à Ilha no cargueiro Kahana. Miles, que foi recrutado por suas habilidades como médium, compartilha o amor de Sawyer pelo sarcasmo.

Durante a narrativa da sexta temporada de Lost, Sawyer e Miles são parceiros como detetives da LAPD, os dois desenvolvendo uma dinâmica amigos policiais.

Spinoff inusitado de Lost

Durante uma entrevista com o The Independent, Leung revelou que Lost quase teve um spinoff inesperado. Quando perguntado se ele estaria interessado em retornar para um reboot de Lost, Leung revelou que havia uma ideia para um “spinoff no estilo True Detective” centrado em Sawyer e Miles.

“Eu sei que havia uma ideia sendo lançada onde Miles e Sawyer teriam um spinoff no estilo True Detective, mas isso seria tão próprio que não daria vontade de continuar fazendo Lost”, disse o ator.

Embora Leung não tenha revelado muitos detalhes sobre a ideia aparentemente descartada do spin-off de Lost, sua referência a True Detective indica que teria sido definido durante a narrativa da sexta temporada, quando Miles e Sawyer foram parceiros como policiais.

Se Leung e Holloway estão dispostos a retornar, não há razão para que Lost não possa revisitar essa narrativa com um spinoff.

Lost está disponível no Star+.

