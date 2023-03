Lost vai ganhar filme com diretor de The Last Blockbuster

Lost foi um dos maiores fenômenos televisivos da História, o que justifica a gigantesca decepção acerca do seu desfecho. Agora, um filme está sendo produzido sobre o popular seriado de J.J. Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof.

Taylor Morden, o diretor do documentário de sucesso The Last Blockbuster, está atualmente trabalhando em Getting Lost, informa o ComicBook.

O filme será centrado no fenômeno global de Lost, a série de sucesso da ABC, muitas vezes creditada por mudar a face da televisão em rede.

A Popmotion Pictures de Morden produzirão o filme. Em um comunicado, a Popmotion disse que o filme não apenas cobrirá o enorme sucesso de Lost, mas também sua base de fãs apaixonados, que permanece ativa agora.

Lost está entre os programas mais amados e escrutinados de todos os tempos e o documentário explorará tanto as legiões de fãs que amaram o show, quanto a reação que se seguiu a um dos finais mais controversos da história da televisão.

O elenco de Lost

Mais sobre Getting Lost

Getting Lost será uma coleção de novas entrevistas com o elenco, equipe e comunidade de fãs, bem como uma enorme quantidade de imagens de arquivo, incluindo mais de 100 horas de filmagens de um documentário inacabado de Lost que foi abandonado em 2010.

“LOST foi um show que significou muito para tantas pessoas, inclusive para mim! Veio em um momento em que todos nós ainda nos reuníamos em torno da TV semana a semana para descobrir o que aconteceria a seguir”, disse Morden em um comunicado.

“Quero fazer um filme que celebre o impacto que o show teve no cenário da cultura pop, examine os erros e talvez revele o verdadeiro significado de Lost. Ame-o ou odeie-o, Lost foi um show fundamental e abriu o caminho para a nova era de ouro da televisão que todos nós conhecemos e amamos hoje.”

Lost estreou em 2004 e teve 6 temporadas.

