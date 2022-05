Love, Death & Robots: Caranguejos gigantes e gatos astronautas no trailer da 3ª temporada

Depois de trazer imagens inéditas, a Netflix divulgou o trailer da 3ª temporada de Love, Death & Robots, que, como é esperado, é recheado de loucuras.

A prévia mostra um pouco dos diferentes estilos visuais que teremos nessa nova leva de episódios da série da Netflix.

Os títulos dos capítulos também foram revelados e já podemos ter uma ideia do que esperar de cada um deles.

Ao todo serão nove episódios, cada um com história e arte diferentes. Veja o trailer da terceira temporada de Love, Death & Robots, abaixo.

Isso aqui vai me pegar legal.



O Volume 3 de Love, Death & Robots chega dia 20 de maio com 9 episódios. pic.twitter.com/DsmSY1gUIF — netflixbrasil🍂 (@NetflixBrasil) May 9, 2022

Love, Death & Robots na Netflix

Love, Death & Robots é uma das animações mais diferenciadas da Netflix e é comparada a Black Mirror pelo seu formato.

A série é uma coleção de histórias que misturam os gêneros de ficção científica, fantasia, terror e comédia.

A plataforma de streaming afirma que é uma série com personagens “de produto sensitivo, soldados lobisomens e robôs selvagens”.

A Blur Studio, de Tim Miller, fica com a produção. David Fincher é o produtor-executivo da animação. Antes, o diretor trabalhou com a Netflix em séries como House of Cards e Mindhunter.

Love, Death & Robots está disponível na Netflix. A terceira temporada estreia em 20 de maio de 2022.