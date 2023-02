Love to Hate You: A inspiração por trás do protagonista

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Love to Hate You já é um dos k-dramas mais populares da plataforma. A série, que já figura no Top 10 do streaming, se destaca por sua trama divertida e emocionante. O que muitos fãs não sabem é que o protagonista Nam Kang-ho tem uma surpreendente inspiração.

“Para uma mulher que detesta perder para os homens e para um homem que não confia nas mulheres, o amor é uma guerra”, diz a sinopse oficial de Love to Hate You na Netflix.

O elenco de Love to Hate You é liderado por Kim Ok-vin (The Villainess) e Teo Yoo (Leto). Respectivamente, os astros sul-coreanos interpretam os protagonistas Yeo Mi-ran e Nam Kang-ho.

Em uma entrevista recente, Teo Yoo falou sobre as inspirações de Nam Kang-ho em Love to Hate You; confira abaixo!

Em quem Nam Kang-ho, o protagonista de Love to Hate You, é inspirado?

Durante um papo com a imprensa sul-coreana, o ator Teo Yoo afirmou ter “mergulhado de cabeça” no universo de Nam Kang-ho para caracterizar o personagem em Love to Hate You.

Um dos principais desafios do ator foi encontrar uma maneira de justificar a antipatia e a desconfiança que o personagem sente pelas mulheres.

Além disso, como Love to Hate You é uma comédia romântica, Teo Yoo também teve que “parecer adorável” para interpretar o protagonista.

Para isso, o personagem se inspirou na performance de Hyun-bin no aclamado k-drama Secret Garden (Jardim Secreto).

Hyun-bin, para quem não conhece, é um famoso ator sul-coreano. O astro está, por exemplo, no popular dorama Aterrissando no Amor, além de Memories of the Alhambra e Confidential Assignment.

“Eu assisti ao dorama, e entendi o que o roteirista queria. Assisti de novo, e gostei muito. Curti aquela vibe única do Hyun Bin, e por isso, a incorporei um pouco no meu personagem”, explicou Teo Yoo.

Yoo disse que, por ter nascido e crescido na Europa, não conhecia muito bem o estilo dos doramas, principalmente os de comédia romântica.

“É um gênero novo para mim. Nasci e fui criado na Europa, e por isso, precisei de um modelo para estudar como as coisas, tipicamente, funcionam aqui na Coreia. Comecei com ele, mas com o passar do tempo, encontrei meu próprio estilo”, comentou o ator.

Embora seja conhecido por performances em filmes e séries de TV da Coreia do Sul, Teo Yoo nasceu na cidade alemã de Cologne, onde permaneceu até o fim do ensino médio. Depois, ele se mudou para os Estados Unidos e para a Inglaterra, com o objetivo de estudar atuação.

Você pode assistir Love to Hate You, com Teo Yoo, na Netflix.

