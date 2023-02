Love to Hate You: O novo k-drama que promete conquistar fãs na Netflix

Se você gosta de k-dramas como Alquimia das Almas, Pretendente Surpresa e Uma Advogada Extraordinária, não deixe de conferir Love to Hate You – uma nova produção sul-coreana que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. A série mistura comédia e romance em uma trama pra lá de divertida.

Uma produção original da Netflix, Love to Hate You (Amo Odiar Você, em tradução livre) tem direção de Kim Jung-kwo, de séries como Lie After Lie e filmes como Heartbreak Library.

A 1ª temporada de Love to Hate You estreou na Netflix em 10 de fevereiro de 2023. Em seu primeiro ano, o k-drama conta com 10 episódios.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Love to Hate You na Netflix; confira!

Conheça o k-drama Love to Hate You na Netflix

Dada sua premissa divertida, Love to Hate You tem tudo para repetir o sucesso de alguns dos k-drama mais populares da Netflix, como Alquimia das Almas e Uma Advogada Extraordinária.

“Para uma mulher que detesta perder para os homens e para um homem que não confia nas mulheres, o amor é uma guerra”, diz a sinopse oficial de Love to Hate You na Netflix.

Adotando aquele clássico estilo de “enemies to lovers”, a série acompanha a história de Yeo Mi-ran, uma advogada durona que odeia perder para os homens, e Nam Kang-ho, um ator convencido que não confia nas mulheres.

Como os opostos se atraem, os protagonistas não demoram a embarcar em uma divertida relação amorosa, marcada por muita competição, confusões e aventuras.

A trama da comédia romântica começa quando, devido a um contrato, Yeo Mi-ran é obrigada a passar um tempo com Nam Kang-ho.

Em um primeiro momento, os personagens se odeiam, mas eventualmente, desenvolvem uma forte conexão, que resulta em uma emocionante história de amor.

“Love to Hate You é um drama sobre duas pessoas peculiares, e é realmente a história de amor que elas compartilham. Os espectadores poderão se identificar com os personagens que, com o passar do tempo, se reconciliam com seu passado e colocam o relacionamento em um novo caminho”, explica o diretor da série.

A série é protagonizada por Kim Ok-vin e Teo Yoo. Respectivamente, os astros sul-coreanos interpretam Yeo Mi-ran e Nam Kang-ho.

Kim Ok-yin é conhecida por atuar em produções como Over the Rainbow, Dasep Naughty Girls e The Villainess.

Já Teo Yoo é famoso por sua performance como Viktor Tsoi no musical Leto. O ator também está nas séries Vagabond e Money Game.

Você já pode assistir a 1ª temporada de Love to Hate You na Netflix. Confira abaixo o trailer.

