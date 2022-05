Love, Victor: 3ª temporada da série ganha trailer; veja

Love, Victor está chegando ao fim!

Dizendo adeus aos fãs, a terceira e última temporada da série teve seu trailer oficial divulgado nesta sexta-feira, 20 de maio.

Os episódios finais são descritos como “uma última chance de sentir o amor”.

A sinopse da temporada continua: “Esta temporada mostra Victor em uma jornada de autodescoberta – não apenas decidindo com quem ele quer estar, mas, mais amplamente, quem ele quer ser. Com seus planos pós-ensino médio se aproximando, Victor e seus amigos se deparam com um novo conjunto de problemas que devem resolver para fazer as melhores escolhas para seu futuro.”

Confira o trailer da despedida de Love, Victor logo abaixo:

Além do trailer, também foi divulgada uma novidade para os fãs: nos Estados Unidos, a série estava disponível apenas na plataforma Hulu, mas agora todas as suas temporadas estarão disponíveis também no Disney+.

No Brasil, Love, Victor faz parte do catálogo do Star+, e não foi informado se a mudança também acontecerá por aqui.

A terceira e última temporada de Love, Victor chega dia 15 de junho.

