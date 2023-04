Lupin: Data de estreia da parte 3 é desvendada após enigma da Netflix

A Netflix está fazendo mistério nas redes sociais acerca da data de estreia da parte 3 de Lupin, que já foi confirmada há tempos. Isso inclui até um enigma com as fotos de perfil temáticas da série na plataforma. O “código”, contudo, foi desvendado.

Inúmeras contas da Netflix começaram a provocar que a data de lançamento já foi indicada. Inúmeros outdoors em todo o continente Europeu estão fazendo campanha da série.

Continua depois da publicidade

Mas as pistas para o código realmente estavam dentro da própria interface da Netflix, com avatares recentemente atualizados de Lupin, com números sobrepostos a eles (a foto abaixo mostra isso).

O What’s On Netflix decifrou o enigma e deu a seguinte explicação: “Supondo que dois dos números representem o ano, “23”, isso deixa os números “1”, “0”, “5”, “0” e o “!”. Dado que não há notícias de que o seriado retornará já em maio (05), com a maioria das notícias e especulações sugerindo um lançamento no outono de 2023 (no hemisfério norte), ficamos com 05/10/23!”.

Ou seja, a parte 3 de Lupin deve estrear em 5 de outubro de 2023. Resta aguardar para saber se isso está correto. Veja o enigma e uma das provocações da Netflix, abaixo.

🎩 ENIGMA: a parte 3 de Lupin está confirmada, mas a data de estreia vocês vão ter que descobrir sozinhos.



Que comecem os jogos! 🕵️🏾 pic.twitter.com/TzOgCKrKXo — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 19, 2023

Lupin na Netflix

A série é inspirada no famoso personagem de Maurice Leblanc, que até dá o nome para produção da Netflix. Nela, o personagem principal se inspira no famoso ladrão.

Lupin é conhecido por ser o ladrão cavalheiro que impressiona com a facilidade de mudar de disfarce após as ações dele. Na Netflix, um outro ladrão generoso, interpretado por Omar Sy, segue os passos do ídolo dele.

Porém, nesse caso, com um objetivo bem específico. O personagem Assane Diop quer vingança de uma família poderosa que cometeu uma injustiça contra o pai dele.

A série foi bastante elogiada nas duas primeiras partes na Netflix. Por isso, já está confirmada para uma Parte 3. O elenco tem ainda Ludivine Sagnier e Clotilde Hesme. A criação é de George Kay.

Lupin tem duas partes na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.