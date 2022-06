Made for Love é cancelada pela HBO Max após 2 temporadas

Mais uma série está chegando ao fim precocemente.

Made for Love, da HBO Max, é cancelada após duas temporadas. A notícia foi dada nesta sexta-feira, 10 de junho, por um representante da plataforma de streaming em comunicado à EW.

“Estamos tremendamente gratos pela jornada verdadeiramente espetacular dessas duas últimas temporadas, cortesia de Alissa Nutting, Christina Lee, Cristin, Billy, Ray e todo o elenco e equipe criativa de Made For Love – especialmente Zelda, o golfinho falante e o sintético favorito de todos. interesse amoroso, Diane. Como um chip Gogol, a série estará sempre em nossas mentes.”

Apesar do cancelamento, os episódios seguem disponíveis na HBO Max.

Mais sobre Made for Love

Baseada no livro homônimo de Alissa Nutting, publicado em 2017, a série Made for Love estreou em 2021 no catálogo da HBO Max, misturando ficção científica e humor ácido.

A produção é estrelada pela atriz Cristin Milioti, conhecida principalmente por seu papel como a mãe de How I Met Your Mother. No programa ela deu vida a Hazel, que deixou o seu marido milionário e, em seguida, descobriu que ele havia colocado um chip de vigilância em seu cérebro.

“Fugindo para sua cidade natal no deserto, ela se escondeu com seu pai, Herbert (Ray Romano), e sua parceira sintética, Diane. Na segunda temporada, que exibiu seu episódio final em maio, Hazel retornou ao Hub, o palácio de alta tecnologia do qual ela escapou anteriormente, para salvar seu pai enquanto ele lutava contra o câncer. Mas, uma vez de volta, Hazel e Byron ficaram enredados pela nova tecnologia sinistra de sua empresa”, escreve o site EW.

Dan Bakkendahl, Noma Dumezweni, Caleb Foote e Sarunas J. Jackson também estão no elenco.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.