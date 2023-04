Madeleine Stowe, de Revenge, entra para série de It: A Coisa

Madeleine Stowe (Revenge) e Stephen Rider (Demolidor) são as novidades do elenco de Welcome to Derry, série de TV baseada em It: A Coisa. A informação é do Deadline.

Não foram divulgados os papéis dos atores, apenas se sabe que Stowe fará participações recorrentes na série, enquanto Rider terá papel fixo.

Os atores se juntam a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar no elenco.

Mais sobre a série

Detalhes sobre o projeto do Max (ex-HBO Max) são escassos, apenas foi divulgado que Welcome to Derry se passará nos anos 60 e contará a origem de Pennywise, além de “expandir o universo” dos filmes. Também não há previsão de estreia.

Jason Fuchs (Mulher-Maravilha) e Brad Caleb Kane (Tokyo Vice) serão os showrunners, junto com Andy Muschietti, diretor dos filmes It: A Coisa e It: Capítulo 2, a produtora Barbara Muschietti. Andy dirigirá vários episódios da série e escreverá o primeiro.

Os filmes de It: A Coisa foram grandes sucessos de bilheteria, com o primeiro filme, lançado em 2017, tendo faturado US$ 700 milhões pelo mundo, e o segundo, de 2019, arrecadado US$ 743 milhões.

