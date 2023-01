Maggie e Negan podem se matar “a qualquer momento” em nova The Walking Dead, diz ator

A série derivada de The Walking Dead que é muito aguardada, The Walking Dead: Dead City, também é uma das mais curiosas por conta de seus protagonistas. Um dos astros do seriado comentou que Maggie e Negan podem se matar a qualquer momento na história.

Maggie e Negan possuem um passado nada legal. Negan matou o marido de Maggie, Gleen, e, posteriormente, ambos se uniram na temporada final da série original.

Em entrevista recente, Jeffrey Dean Morgan comentou como os personagens vão aguentar um ao outro em toda a série, e por que eles estão fazendo dupla mais uma vez (via ComicBook).

“Quando a ideia foi lançada pela primeira vez, pensei que era tão maluco quanto você provavelmente achou. Como você coloca esses dois personagens juntos? Houve muita conversa sobre spin-offs e como eles fariam isso. Eles estavam conversando com Lauren e eu sobre fazer o nosso próprio”, disse ele.

“Eu acho que as perguntas serão respondidas, realmente, nos primeiros episódios. É realmente interessante. É uma narrativa muito interessante”, concluiu o astro.

Mais sobre Dead City

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan retornam aos papéis de Maggie e Negan em The Walking Dead: Dead City, série que vai apresentar os zumbis mais nojentos.

Anos se passaram desde a última vez que vimos Maggie e Negan e agora eles devem formar uma aliança tênue para cumprir uma missão perigosa, segundo a sinopse oficial. Os dois viajam para a ilha de Manhattan, que, isolada desde o início do apocalipse, desenvolveu suas próprias ameaças únicas.

“Enquanto estão na cidade, Maggie e Negan encontram nova-iorquinos nativos, fogem de um oficial com um passado conturbado e perseguem um notório assassino. Mas à medida que a dupla se aprofunda nas profundezas da cidade infestada de zumbis, torna-se evidente que os traumas de seu passado tumultuado podem ser uma ameaça tão grande quanto os perigos do presente”, conclui a sinopse.

Anteriormente intitulada Isle of the Dead, Dead City é descrita em um local “cheio de mortos e habitantes que fizeram da cidade de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”.

The Walking Dead: Dead City estreia em junho de 2023 nos EUA.

