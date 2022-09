Maior dúvida dos fãs de Lucifer finalmente é respondida

Alerta de spoiler

O aguardado final de Lucifer chegou à Netflix e os roteiristas Joe Henderson e Ildy Modrovich discutiram sobre o destino de uma personagem que ficou em aberto na série. Lucifer e Chloe se reencontram com sua filha Rory?

No final da temporada vemos o a conclusão da história de Lucifer e sua parceira Chloe, com o retorno do demônio ao seu domínio em uma missão para redimir as almas perdidas. O novo Deus, Amenadiel, permite que Chloe viaje ao inferno para se reunir com Lucifer.

Mas, apesar desta conclusão resolver o destino do casal, deixa o destino da filha deles Rory, uma mistura de anjo e humano, que foi introduzida durante a temporada final.

Em uma entrevista para o Screen Rant, os roteiristas Henderson e Modrovich revelaram que o casal se une à filha, já que a personagem tem acesso livre do céu até o inferno. Eles até consideraram fazer a própria Rory levar Chloe para se reunir com Lucifer, trazendo a personagem até a cena final, mas optaram por manter apenas o casal como foco do momento.

“Nós sentimos como se a próxima fosse Rory aparecendo. Nós literalmente tivemos muitas conversas sobre isso, porque teve uma versão em que Rory desceu junto, teve uma versão que ela que levou sua mãe para baixo. Mas nós realmente queríamos que Amenadiel tivesse aquele momento de falar em sua nova posição como Deus, e também queríamos separar isso, parra que fossem apenas Chloe e Lucifer juntos.” Revelou Joe Henderson.

Ildy Modrovich completou a informação dizendo: “É a linguagem da série, ela tem asas, ela é um anjo e ela pode voar até lá em qualquer momento. Nós sabíamos que provavelmente ficaria claro para todo mundo que ela estaria lá em baixo.”

Após o trauma do cancelamento da série na terceira temporada pela Fox e o alívio de terem sido salvos pela Netflix, fica claro no discurso da dupla de roteiristas que eles não queriam deixar nenhuma ponta solta para seus personagens. Mesmo havendo conversas sobre possíveis spin offs de Lucifer.

Mais sobre Lucifer

Lucifer teve uma história de produção conturbada. A série foi cancelada pela Fox e acabou sendo salva pela Netflix, após longa campanha por parte dos fãs.

A série foi baseada em quadrinhos de Neil Gaiman. No entanto, a adaptação para a tela tomou tantas liberdades criativas que Lucifer se tornou quase totalmente diferente.

“Cansado de ser o senhor do inferno, o diabo se muda para Los Angeles, onde abre um bar e conhece uma investigadora de homicídios com quem se conecta rapidamente”, diz a sinopse da série.

A série completa de Lucifer, com Tom Ellis, está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira