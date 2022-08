Mais Anne Rice: AMC não vai adaptar só Entrevista com o Vampiro

A AMC, emissora de Breaking Bad, pretende adaptar diversas histórias de Anne Rice, e não apenas Entrevista com o Vampiro.

Em 2020, o canal adquiriu os 18 livros da escritora, e possui os direitos de produzir diversos projetos com eles. Dois destes livros já irá ganhar uma série (via ComicBook).

O showrunner de Entrevista com o Vampiro, Rolin Jones, revelou que quer poder trabalhar em mais adaptações de Rice para a TV.

“A AMC comprou todos os livros e a AMC quer fazer todos os livros”, disse Jones.

Além de Entrevista com o Vampiro, As Bruxas de Mayfair ganharão uma adaptação para a TV, com Alexandra Daddario como estrela principal. As séries serão lançadas neste ano.

Entrevista com o Vampiro é um romance de terror gótico da autora americana Anne Rice, publicado em 1976. Foi seu romance de estreia.

Baseado em um conto que Rice escreveu por volta de 1968, o romance é centrado no vampiro Louis de Pointe du Lac, que conta a história de sua vida para um repórter.

Rice compôs o romance logo após a morte de sua filha Michelle, que serviu de inspiração para a personagem Claudia.

Entrevista com o Vampiro estreia em 2 de outubro.

