Manifest: 4ª temporada ganha data de lançamento; veja

A Netflix divulgou a data de lançamento da primeira parte da quarta temporada de Manifest.

Resgatada pelo streaming, a série terá o retorno de grande parte do elenco original para o novo ano, bem como o criador Jeff Rake.

Com o primeiro pôster sendo revelado pela Netflix, a plataforma divulgou que no dia 4 de novembro a primeira parte será lançada (via Collider).

A quarta temporada avançará dois anos dos eventos da terceira temporada, e vai apresentar Ben Stone muito diferente do que era antes.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre a série Manifest

Manifest é uma série de drama sobrenatural, criada por Jeff Rake, que originalmente pertencia à NBC, que a cancelou nos Estados Unidos. Posteriormente, o drama foi resgatado pela Netflix.

A história é centrada nos passageiros e na tripulação de um avião comercial que reaparecem repentinamente após serem dados como mortos por mais de cinco anos.

O elenco das primeiras temporadas conta com Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.

A quarta temporada de Manifest estreia em 4 de novembro, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.