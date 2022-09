Manifest: 4ª temporada ganha novo trailer épico pela Netflix

A Netflix divulgou um novo trailer da quarta temporada de Manifest, série que havia sido cancelada e foi resgatada pelo streaming

Com o evento Tudum em andamento, o streaming revelou uma nova prévia de um dos seriados mais amados do público.

O trailer revela um salto no tempo, e todo o grupo de passageiros possuem uma data de validade que vai até 2024 (via ScreenRant).

No entanto, as coisas ainda ficam piores, quando descobrem que eles possuem mais 18 meses de vida, e que precisam salvar os outros passageiros do voo 828.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre a série Manifest

Manifest é uma série de drama sobrenatural, criada por Jeff Rake, que originalmente pertencia à NBC, que a cancelou nos Estados Unidos. Posteriormente, o drama foi resgatado pela Netflix.

A história é centrada nos passageiros e na tripulação de um avião comercial que reaparecem repentinamente após serem dados como mortos por mais de cinco anos.

O elenco das primeiras temporadas conta com Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.

A quarta temporada de Manifest estreia em 4 de novembro, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.