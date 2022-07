Manifest chega à Netflix; saiba tudo sobre a série

Manifest, uma velha conhecida do público brasileiro, acaba de chegar ao catálogo nacional da Netflix. Agora, você poderá conferir as 3 temporadas da série na plataforma. Cheia de mistérios e reviravoltas, a produção é uma ótima pedida para fãs de suspense e drama.

Criada por Jeff Rake – de Boston Legal e Os Mistérios de Laura – Manifest estreou na emissora americana NBC em 2018. Em 2021, a produção foi cancelada após 3 eletrizantes temporadas.

Ao todo, Manifest conta com 42 episódios. Em sua estreia original, a série dividiu a opinião da crítica especializada. Porém, ganhou o coração dos espectadores e garantiu sólidos níveis de audiência.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Manifest, o elenco da série e o futuro da produção na Netflix.

Conheça a história de Manifest na Netflix

A trama de Manifest acompanha a história dos passageiros e tripulação de um voo comercial que reaparece após sumir por 5 anos e meio.

Por seu tom e temática, a trama de Manifest foi muito comparada à de Lost, um dos maiores sucessos da TV americana.

“Quando um avião aterra misteriosamente anos após a descolagem, os passageiros regressam a um mundo que seguiu em frente sem eles e enfrentam novas e estranhas realidades”, afirma a sinopse oficial de Manifest.

A história de Manifest começa quando o voo Montego 828, da Jamaica para Nova York, passa por um breve período de turbulência.

Quando o avião aterrissa em um aeroporto de Nova York, os 191 passageiros descobrem que 5 anos se passaram desde a decolagem – e que durante todo esse tempo, eles foram presumidos mortos.

À medida que os passageiros tentam se reintegrar à sociedade, percebem que a vida de seus familiares e entes queridos não é mais a mesma

Nesse ínterim, os passageiros também começam a testemunhar sinistras visões, que parecem estar relacionadas ao que realmente aconteceu com o voo.

Para descobrir as raízes desse mistério, você deve conferir as 3 temporadas de Manifest na Netflix.

Vale lembrar que os primeiros episódios de Manifest foram exibidos pela Rede Globo em sinal aberto.

Tudo sobre o elenco de Manifest

O elenco de Manifest é liderado por Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond) como Michaela Stone, uma passageira do 828 e detetive da NYPD.

Josh Dallas, de Once Upon a Time, é Ben Stone, o irmão de Michaela. Ele também estava no voo 828.

Athena Karkanis (House of Cards) vive Grace Stone, a esposa de Ben. J.R. Ramirez (Arrow) é Jared Vasquez, o ex-noivo de Michael, que também trabalha na polícia de Nova York.

Luna Blaise (Fresh off the Boat) interpreta Olive Stone, a filha de Ben e Grace. Jack Messina (The Marvelous Mrs. Maisel) é Cal, o irmão gêmeo de Olive.

O elenco de Manifest conta também com Parveen Kaur (American Gods), Matt Long (Motoqueiro Fantasma), Holly Taylor (The Americans), Daryl Edwards (Law & Order).

Manifest terá continuação na Netflix?

Como citamos anteriormente, a emissora americana NBC cancelou Manifest após 3 temporadas.

O cancelamento deixou os fãs da produção completamente revoltados. A audiência, dessa forma, começou o movimento #SalvemManifest. Felizmente, a estratégia deu certo!

Em agosto de 2021, a Netflix deu o sinal verde para a produção de uma temporada final para Manifest. O novo ano terá 20 episódios, e deve ser dividido em duas partes.

A 4ª (e última) temporada de Manifest, no entanto, ainda não tem data de estreia na plataforma. Recentemente, o streaming revelou a primeira cena dos novos episódios.

Enquanto isso, você pode ver as 3 primeiras temporadas de Manifest na Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli