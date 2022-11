Manifest finalmente revela o que aconteceu ao voo 828

Alerta de spoilers

A grande revelação da primeira parte da quarta temporada de Manifest quebrou todas as teorias sobre o que aconteceu com o voo 828.

Desde que a série começou, houve todo tipo de ideias diferentes sobre a explicação para o desaparecimento do avião. Viagem no tempo, universos alternativos e ressurreição estavam entre as muitas respostas potenciais para as maiores perguntas do programa.

Na quarta temporada de Manifest, Cal e Olive finalmente descobriram o que aconteceu com o avião. Reviver a memória de estar no avião com o capitão Daly e Fiona fez Cal perceber a verdade: eles estavam literalmente dentro de uma consciência divina.

De todas as principais teorias que foram postuladas nos últimos anos, os passageiros e o avião existentes dentro da essência de um poder superior não estavam no topo da lista de respostas possíveis.

Na verdade, era bizarro o suficiente para servir como uma explicação chocante. Com as teorias sobre viagem no tempo e realidades alternativas ganhando tanto vapor, Manifest evitar qualquer um deles não parecia viável inicialmente, mas o show conseguiu fazer isso.

O que aconteceu dentro da consciência divina?

Os detalhes do que aconteceu durante os cinco anos e meio em que eles estiveram dentro da consciência divina ainda não foram discutidos em profundidade, mas o programa também revelou pelo menos parte da resposta a essa pergunta.

Se os personagens estiverem certos, foi nessa época que os passageiros realmente receberam os Chamados. Todos os Chamados que eles tiveram nos últimos quatro anos se originaram durante esse período, e eles apenas os têm lembrado gradualmente desde então.

E quando Cal desapareceu no final da 3ª temporada, ele voltou para a consciência divina, onde estava a bordo do que parecia ser o vôo 828. Como o capitão Daly e Fiona também estavam lá, também deve ser para onde eles foram quando desapareceram na 1ª temporada.

Por fim, Manifest esclareceu vários de seus mistérios remanescentes, mas isso não significa que respondeu a todas as perguntas.

Apesar de tudo o que foi aprendido, ainda não está claro por que os destroços do avião desapareceram no final da 3ª temporada.

Os passageiros também não sabem o que aconteceu com Al-Zuras. E talvez o mais importante, há a questão do apocalipse iminente que os passageiros não têm como parar.

A primeira parte da quarta temporada de Manifest já está na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.