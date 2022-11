Manifest: Que horas a 4ª temporada chega à Netflix

A série Manifest, que havia sido cancelada após sua terceira temporada pela NBC, foi resgatada pela Netflix para finalizar em sua quarta temporada.

O streaming foi o mais rápido na busca por resgatar o seriado, unindo o elenco original e criadores para um final adequado.

Seguindo algumas estratégias da plataforma, a quarta temporada será dividida em duas parte, com 10 episódios cada, totalizando 20 ao todo.

A primeira parte chega no dia 4 de novembro, nesta sexta-feira, enquanto a segunda parte ainda não tem uma data definida,

O streaming lançará os cinco primeiros episódios simultaneamente às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, como o de costume de produções da Netflix.

Mais sobre Manifest

“Dois anos depois que o brutal assassinato de Grace virou suas vidas de cabeça para baixo, a família Stone está em ruínas enquanto um devastado Ben continua lamentando sua esposa e procurando por sua filha sequestrada, Eden. Consumido por sua dor, Ben renunciou ao seu papel como co-capitão do bote salva-vidas, deixando Michaela para capitaneá-lo sozinha, uma façanha quase impossível com todos os movimentos dos passageiros agora sendo monitorados por um registro do governo”, diz a sinopse.

“À medida que a data da morte se aproxima e os passageiros ficam desesperados por um caminho para a sobrevivência, um misterioso passageiro chega com um pacote para Cal que muda tudo o que eles sabem sobre o voo 828 e provará ser a chave para desvendar o segredo dos chamados neste jornada convincente, alucinante e profundamente emocional”, conclui a sinopse.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

A primeira parte da quarta temporada de Manifest chega à Netflix no dia 4 de novembro.

