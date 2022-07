Manifest: Tudo o que sabemos sobre a 4ª temporada

Após 3 temporadas, Manifest foi cancelada pela emissora americana NBC. Os fãs, no entanto, não desistiram da série. Depois de uma árdua campanha nas redes sociais – batizada de #SalvemManifest – a Netflix ofereceu uma segunda chance para a trama, confirmando a produção de uma 4ª (e última) temporada.

“Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles”, afirma a sinopse oficial de Manifest na Netflix.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que a Netflix já confirmou sobre a 4ª temporada de Manifest; confira.

Quem retorna em Manifest 4?

Grande parte do elenco principal de Manifest já está confirmada na 4ª temporada da série de mistério na Netflix.

Com isso, fãs podem aguardar o retorno de Melissa Roxburgh (Michaela Stone), Josh Dallas (Ben Stone), J.R. Ramirez (Jared Vasquez), Parveen Kaur (Saanvi Bahl), Matt Long (Zeke Landon), Holly Taylor (Angelina Meyer), Luna Blaise (Olivia Stone) e Ty Doran (versão mais velha de Cal Stone).

Devido ao desfecho da 3ª temporada, Athena Karkanis, a intérprete de Grace Stone, não deve retornar nos novos episódios.

Conheça a trama de Manifest 4

Até o momento, a Netflix faz o possível para manter a trama de Manifest 4 envolta em mistério. Por outro lado, a plataforma já divulgou a sinopse oficial dos novos episódios.

“Quando o voo 828 da Montego Air pousou com segurança após uma viagem turbulenta a tripulação e os passageiros ficaram aliviados. No entanto, neste período de poucas horas, o mundo envelheceu cinco anos – e seus amigos, familiares e colegas, depois de lamentar as perdas, abandonaram a esperança e seguiram em frente”, indica a sinopse, fazendo referência à premissa da série.

A descrição também revela que, na 4ª temporada, os personagens de Manifest vão “enfrentar o impossível”.

“À medida que suas novas realidades se tornam claras, um mistério ainda mais profundo se desenrola. Alguns dos passageiros percebem que podem estar destinados a algo maior do que jamais pensaram ser possível, em uma jornada emocionalmente rica e inesperada”, conclui a sinopse.

Data de estreia da 4ª temporada de Manifest na Netflix

A Netflix ainda não divulgou a data de estreia da 4ª temporada de Manifest, que trará o desfecho da série.

No entanto, a plataforma confirmou que os novos episódios chegam no outono do hemisfério norte. Ou seja: entre setembro e dezembro.

A temporada final de Manifest será dividida em duas Partes, cada uma delas com 10 episódios.

Enquanto a 4ª e última temporada de Manifest não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.