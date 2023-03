Maquiagem de The Walking Dead é tão realista que figurante quase levou soco de verdade

Após mais de uma década de aventuras na TV, The Walking Dead chegou ao fim em 2022, com a exibição de sua 11ª temporada. Ambientada no universo dos zumbis, a produção da AMC se destaca por sua ótima equipe de maquiagem e próteses. A maquiagem da série é tão realista, que um figurante quase chegou a levar um soco de verdade!

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o momento de The Walking Dead que quase terminou com um soco em um figurante; confira!

Sob pesada maquiagem, figurante de The Walking Dead quase levou soco

Mesmo após o desfecho de The Walking Dead, os fãs da série ainda se interessam pelos segredos dos bastidores.

Em um papo com os fãs no Reddit, o ator James Allen McCune revelou que, após ter levado um grande susto, quase atingiu um figurante com um soco na cara.

James Allen McCune, vale lembrar, interpretou Jimmy (o namorado de Beth, na foto acima) na 2ª temporada de The Walking Dead.

“Os atores têm essa mesa que é repleta de salgadinhos e guloseimas, de todos os tipos que vocês podem imaginar… os intérpretes dos zumbis também têm uma mesa própria, já que são bem mais numerosos”, explicou o ator.

Dado o caráter realista da maquiagem dos zumbis, o ator chegou perto de dar um soco em um dos figurantes da série.

“Bem, às vezes eles ficavam confusos, ou eu ficava confuso, e íamos à mesa errada. Um cara me pediu um biscoito, e quando virei para dar, quase o atingi com um soco na cara”, disse McCune.

O intérprete de Jimmy levou um baita susto ao perceber que esse cara, na verdade, estava caracterizado como zumbi.

Em um papo com o site Vulture, ainda em 2015, o diretor Greg Nicotero revelou que, além de passarem horas na cadeira de maquiagem, os zumbis de The Walking Dead são treinados em uma “escola de mortos vivos”.

“Passei um dia inteiro testando essas pessoas, colocando-as em exercícios que mostram como elas devem se movimentar, qual é a personalidade desses zumbis… A performance desses figurantes pode melhorar ou arruinar uma cena”, explicou o cineasta.

Você pode conferir todos os episódios de The Walking Dead na plataforma Star+.

