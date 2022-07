Máquina de Combate vai retornar em série da Marvel

Máquina de Combate, um dos personagens mais importantes da mitologia do Homem de Ferro, vai retornar em nova série da Marvel.

Durante a San Diego Comic-Con, uma prévia de Invasão Secreta foi revelada para os fãs no local. Segundo informações, o teaser (via The Direct).

Continua depois da publicidade

“Rhodes de Don Cheadle também é visto vestindo um terno decorado, embora não esteja claro como ele se encaixa nessa história”, revela o site.

Na prévia, Rhodes vestia seu uniforme da Força Aérea dos Estados Unidos, mas não ficou claro como ele se encaixa na série.

O personagem ainda terá sua própria série, intitulada Armor Wars, que continua em desenvolvimento no Dinsey+.

Série com grande elenco

Invasão Secreta está sendo mantida em segredo, mas adapta o arco de mesmo nome dos quadrinhos, em que os Skrulls substituíram diversos heróis da Terra.

Ainda não se sabe se a premissa será a mesma, ou terá alguma reviravolta, tendo em vista que os skrulls não são “malvados” no Universo Cinematográfico Marvel.

Além de Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, o elenco de Invasão Secreta também terá Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Emilia Clarke, entre outros.

A série tem lançamento confirmado para 2023, no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.